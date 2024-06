Ukraine-Konferenz in der Schweiz: Selenskyj nennt seine Bedingungen für den Frieden

Obbürgen (Schweiz) - Mit Spannung blickte die Welt am Wochenende ins schweizerische Obbürgen. Dort berieten 93 Staaten - in Abwesenheit von China und Russland - über einen möglichen Frieden in der Ukraine. Dessen Präsident Wolodymyr Selenskyj (46) verriet am Rande des Treffens seine Bedingungen für ein Ende der Kämpfe.