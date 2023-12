Ukraine-Krieg: Nächtliche Russische Raketen beschädigen Kiew

Ukraine - Nach einem erneuten russischen Raketenangriff gab es in der Hauptstadt Kiew Schäden und Verletzte. Während weiter der Krieg tobt, drängt die Ukraine auf den Start zu Verhandlungen über den EU-Beitritt des Landes.

Sämtliche wichtigen Entwicklungen in der Ukraine findet Ihr auch weiter in diesem fortlaufend aktualisierten Artikel.

Die Machthabenden bringen unterdessen Fahrt in das Thema "Aufnahme der Ukraine in die EU". Das Land habe nach eigenen Angaben einen Großteil der zuletzt noch ausstehenden Verpflichtungen für einen Start Beitrittsverhandlungen erfüllt.

Die ukrainische Armee meldete in gleichem Atemzug, 18 russische Drohnen sowie acht ballistischen Raketen abgewehrt zu haben.

Die Feuerwehr habe die Flammen inzwischen gelöscht. Zudem gingen nach Angaben der Behörden durch die Druckwelle in Dutzenden umliegenden Häusern die Scheiben zu Bruch.

Zwar meldete das ukrainische Militär den Abschuss aller von Russland gestarteten 18 Drohnen und acht ballistischen Raketen. Die Trümmer einer Rakete seien jedoch in ein im Bau befindliches Haus gestürzt und hätten es in Brand gesetzt.

"Vier Menschen - alle Erwachsene - sind durch einen Raketenschlag des Feindes zu Schaden gekommen", teilte Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko (52) am Montagmorgen auf seinem Telegram-Kanal mit. Die Verletzten seien ambulant versorgt worden.

Bei nächtlichen russischen Drohnen- und Raketenangriffen auf die Ukraine gab es in der Hauptstadt Kiew nach Behördenangaben Schäden und Verletzte.

Russlands zentrale Wahlkommission entschied am Montag nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax, dass die Präsidentenwahl in den vier Gebieten Cherson, Donezk, Luhansk und Saporischschja trotz des dort verhängten Kriegsrechts stattfindet. Die Gebiete hatte Russland völkerrechtswidrig annektiert.

"Von den vier Gesetzen, deren Einführung die EU-Kommission bis März von der Ukraine gefordert hat, sind drei vom Parlament angenommen und vom Präsidenten unterzeichnet worden", erklärte Außenminister Dmytro Kuleba am Montag.

Außenministerin Annalena Baerbock (42) hat die Bedeutung der Hilfen für die Ukraine im Krieg gegen Russland unterstrichen.

Es sei in diesen Tagen in Europa immer öfter von "Ermüdung" die Rede, sinnierte die Ministerin. Sie betonte aber: "Wir unterstützen die Ukraine nicht nur aus Loyalität zu einem Freund. Wir unterstützen sie, damit sie ihre Menschen aus der Hölle befreit. Und weil es in unserem eigenen Sicherheitsinteresse ist."

Es seien die "mutigen Männer und Frauen in der Ukraine", die verhindert hätten, dass der Krieg auf andere europäische Länder wie Moldau übergreife.