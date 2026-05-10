10.05.2026 12:10 Ukraine-Krieg: Bundesregierung reagiert skeptisch auf neue Putin-Aussagen

Die Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem möglichen baldigen Ende des Krieges stoßen in der Bundesregierung auf deutliche Skepsis.

Ukraine - Kremlchef Wladimir Putin (73) hat den seit langem mit ihm befreundeten Altkanzler Gerhard Schröder (82) als Vermittler im Krieg zwischen Russland und der Ukraine ins Spiel gebracht.

Ex-Kanzler Gerhard Schröder (82) wird von Russlands Präsident Wladimir Putin (73) als Gesprächspartner bevorzugt. (Archivbild) © Michael Kappeler/dpa Obwohl sich die USA um Vermittlung bemüht hätten, könne er sich von europäischer Seite den früheren SPD-Chef als Vermittler vorstellen, sagte Putin am Abend bei einer außerordentlichen Pressekonferenz nach der Siegesparade zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Moskau. "Von allen europäischen Politikern würde ich Gespräche mit Schröder bevorzugen." Putin betonte, dass eine friedliche Lösung des Konflikts Sache der Ukraine und Russlands sei. "Aber wenn jemand helfen möchte, sind wir dafür dankbar." Ukraine Ukraine-Krieg: Drohnen über der Ukraine und Russland Alle relevanten Informationen zum Geschehen in der Ukraine und Russland gibt es hier im TAG24-Newsticker.

10. Mai, 12.10 Uhr: Bundesregierung reagiert skeptisch auf Putin-Aussagen

Die Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem möglichen baldigen Ende des Krieges zwischen Russland und der Ukraine und einer möglichen Vermittlung durch Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) stoßen in der Bundesregierung auf deutliche Skepsis. Aus Regierungskreisen in Berlin hieß es, man habe die Äußerungen zur Kenntnis genommen. Sie reihten sich ein in eine Serie von Scheinangeboten und seien Teil der bekannten hybriden Strategie Russlands. "Deutschland und Europa lassen sich dadurch aber nicht spalten", hieß es weiter. Russland habe seine Bedingungen nicht geändert. Deswegen sei die Verhandlungsoption nicht glaubwürdig. "Ein erster Test der Glaubwürdigkeit wäre es, wenn Russland die Waffenruhe verlängert."

Kremlchef Wladimir Putin (73). © -/Kremlin/dpa

10. Mai, 7.25 Uhr: Putin erneuert Gesprächsangebot - aber in Moskau

Kremlchef Wladimir Putin ist bereit zu direkten Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (48), aber nur in der russischen Hauptstadt. "Wer sich mit mir treffen will, muss nach Moskau kommen", sagte Putin bei einer außerordentlichen Pressekonferenz nach der Siegesparade zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Moskau. Es sei keine direkte Einladung an Selenskyj, doch würde er sich auch mit ihm treffen. "Wir können uns auch an einem anderen Ort als Moskau treffen, aber nur wenn zuvor eine langfristige Friedensvereinbarung getroffen wurde", sagte Putin. Selenskyj schließt eine Reise nach Moskau aus.

9. Mai, 21.47 Uhr: Ukraine-Krieg neigt sich laut Putin dem Ende zu!

Kreml-Chef Wladimir Putin (73) hat sich über ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs geäußert. Der Konflikt "neigt sich dem Ende zu", sagte Putin am Samstag zu Journalisten. Der russische Staatschef übte scharfe Kritik an der Unterstützung westlicher Länder für die Ukraine. "Sie haben damit begonnen, die Konfrontation mit Russland zu verschärfen, die bis heute andauert. Ich denke, es neigt sich dem Ende zu, aber es ist nach wie vor eine ernste Angelegenheit." Der Ukraine-Krieg dauert mittlerweile seit mehr als vier Jahren an. Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über eine Beendigung der Kämpfe liegen derzeit auf Eis. Die USA, die in den Gesprächen vermittelt hatten, konzentrieren sich momentan auf den Konflikt mit dem Iran.

Geht Kreml-Chef Wladimir Putin (73) jetzt etwa die Puste aus? Es wäre eine Sensation! © Ramil Sitdikov/Pool Reuters/AP/dpa

9. Mai, 17.27 Uhr: Parade ohne Störung - Putin gibt sich siegessicher

Nach einer von US-Präsident Donald Trump (79) vermittelten Waffenruhe im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Kremlchef Wladimir Putin (73) seine Militärparade zum 9. Mai störungsfrei durchgezogen. Die befürchteten Drohnenangriffe von ukrainischer Seite blieben aus. In seiner Rede vor Tausenden Soldaten und internationalen Gästen zeigte sich Putin sicher, dass Moskaus Armee auch den Angriffskrieg gegen die Ukraine gewinnt. Bisher ist allerdings nicht in Sicht, wie Putin seine Kriegsziele in der Ukraine auch im inzwischen fünften Jahr der Invasion erreichen will. Die abgespeckte Militärparade gilt als Spiegelbild der Lage in seinem Krieg. Dennoch sagte der Kremlchef in scharfem Ton auf dem Roten Platz: "Ich bin fest davon überzeugt: Unsere Sache ist gerecht, wir stehen zusammen, der Sieg war immer und wird immer auf unserer Seite sein." Die russische Armee werde bei ihrem Einsatz in der Ukraine heute inspiriert von der "Generation der Sieger" im Zweiten Weltkrieg, meinte der 73-Jährige. "Sie stellen sich einer aggressiven Macht entgegen, die vom gesamten Nato-Block bewaffnet und unterstützt wird."

Kremlchef Wladimir Putin (73) gab sich bei seiner Militärparade siegessicher. © Pavel Bednyakov/AP Pool Photo/AP/dpa

9. Mai, 16.12 Uhr: EU-Ratspräsident betont grundsätzliche Bereitschaft zu Gesprächen mit Russland

EU-Ratspräsident António Costa (64) hat am Europatag die grundsätzliche Offenheit der EU für Gespräche mit Russland bekräftigt. Man sei bereit, sich an Friedensverhandlungen zu beteiligen, um einen gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine zu erreichen, sagte er in Brüssel. Im richtigen Moment werde man natürlich Gespräche mit Russland führen müssen, um gemeinsame Sicherheitsfragen zu besprechen. Zugleich machte Costa deutlich, dass es keine Alleingänge der EU geben soll. Man wolle die Friedensinitiative von US-Präsident Donald Trump (79) nicht stören, betonte er.

EU-Ratspräsident António Costa (64) zeigt sich offen für Gespräche mit Russland. © Ansgar Haase/dpa

9. Mai, 15.45 Uhr: Putin empfängt slowakischen Ministerpräsidenten Fico

Kremlchef Wladimir Putin (73) hat den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico (61) als einzigen Gast aus der Europäischen Union am Tag des Weltkriegsgedenkens in Russland im Kreml empfangen. Der Kremlchef dankte dem linksnationalen Politiker in dem Gespräch, dessen Anfang übertragen wurde, für den achtsamen Umgang mit Denkmälern und Grabstätten sowjetischer Soldaten. Fico steht wegen des Besuchs in der Kritik. Putin sicherte Fico zu, dass Russland alles tun werde, um die Energiebedarfe der Slowakei zu erfüllen. Moskau begrüße die Wiederaufnahme der bilateralen Zusammenarbeit. Die Slowakei ist stark abhängig von russischen Öllieferungen und hat deswegen eine auch mit der Ukraine vereinbarte Ausnahme-Erlaubnis von den EU-Sanktionen.

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico (61) war am Samstag im Kreml zu Gast. © -/Kremlin/dpa

9. Mai, 14.12 Uhr: Russland wirft Ukraine Verstöße gegen Waffenruhe vor

Das russische Verteidigungsministerium hat der Ukraine Verstöße gegen die von US-Präsident Donald Trump vermittelte Waffenruhe vorgeworfen. Die ukrainischen Streitkräfte hätten ungeachtet der Vereinbarung mit Drohnen und Artillerie russische Positionen und auch zivile Objekte angegriffen, teilte das Ministerium der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge mit. Betroffen gewesen seien unter anderem die Gebiete Kaluga, Tula, Smolensk, Kursk, Brjansk und Belgorod sowie im Süden die Teilrepublik Tschetschenien und die Regionen Stawropol und Krasnodar. Eine Bestätigung dafür von ukrainischer Seite gab es zunächst nicht. Allerdings beklagte auch der ukrainische Generalstab nach Beginn der Waffenruhe Angriffe von russischer Seite vor allem in den umkämpften Regionen im Donbass. Die Rede war von 45 Attacken bis zum frühen Morgen.

Zum Start der Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau wurde eigentlich eine kurzzeitige Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine ausgehandelt. © Maxim Shipenkov/Pool EPA/AP/dpa

9. Mai, 10.42 Uhr: Ohne Panzer und Raketen – Putin nimmt Militärparade ab

Auf dem Roten Platz in Moskau hat unter massiven Sicherheitsvorkehrungen die große Militärparade zum Tag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland mit Tausenden Soldaten begonnen. Kremlchef Wladimir Putin nimmt aus Angst vor ukrainischen Drohnenangriffen die Parade diesmal ohne Panzer, Raketen und Militärtechnik ab. Der abgespeckte Aufmarsch mit weniger Gästen gilt auch als ein Symbol für die Lage in Putins seit mehr als vier Jahren andauerndem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Russland ist bei der Invasion zunehmend durch Gegenangriffe Kiews unter Druck. Die Kämpfe stecken in einer Sackgasse.

Die russischen Luftstreitkräfte fliegen bei der Militärparade über den Roten Platz und bilden mit farbigem Rauch die russische Staatsflagge. © Ulf Mauder/dpa

9. Mai, 10.39 Uhr: Kreml kritisiert Selenskyjs "dummen Witz" zur Militärparade

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist mit seinem Dekret zu seiner "Genehmigung" der russischen Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau auf Kritik gestoßen. "Wir brauchen von niemandem eine Erlaubnis", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow dem russischen Staatsfernsehen vor Beginn der jährlich am 9. Mai angesetzten Parade zum Tage des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. "Wehe dem, der versucht, sich über den Tag des Sieges lustig zu machen und solche dummen Witze zu reißen", sagte er.

9. Mai, 7.15 Uhr: Tag des Sieges in Russland - wirkt Trumps Feuerpause?

In Moskau und Kiew hat der Samstag (0.00 Uhr Ortszeit/Freitag 23.00 Uhr MESZ) begonnen und damit der Tag, ab dem eine von US-Präsident Donald Trump vermittelte dreitägige Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine greifen soll. Dabei war nicht sofort klar, wie schnell sich die Streitkräfte beider Seiten auf die Feuerpause einstellen können. Trump kündigte die Waffenruhe und einen Gefangenenaustausch unerwartet erst wenige Stunden vorher an. Eine von Moskau einseitig verkündete Waffenruhe seit Freitag hatte kaum eine Beruhigung der Kämpfe gebracht. Präsident Wladimir Putin wollte damit vor allem erreichen, dass der Tag des Sieges ungestört gefeiert werden kann. Russland erinnert dann an den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Geplant ist eine Militärparade auf dem Roten Platz. Die Ukraine war der offiziellen Warn-App zufolge bei Tagesanbruch fast überall frei von Luftalarm. In Russland meldete der Moskauer Bürgermeister bis kurz vor Mitternacht immer wieder, dass anfliegende ukrainische Drohnen abgeschossen worden seien.