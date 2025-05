Ukraine-Krieg: Erste 390 Gefangene ausgetauscht

Fortsetzung des Artikels laden

22. Mai, 6.38 Uhr: Unklare Lage in Kursk und Belgorod

Der Vizechef der politischen Hauptverwaltung der russischen Streitkräfte und Kommandeur der Spezialeinheit "Achmat", General Apty Alaudinow, betonte der russischen Agentur Tass zufolge, die Gebiete der Regionen Belgorod und Kursk befänden sich vollständig unter russischer Kontrolle, Gegenangriffe seien gescheitert. "Der Feind versuchte lange Zeit, zumindest irgendeinen Brückenkopf zu besetzen", sagte Alaudinow laut Tass. Die Versuche seien jedoch fehlgeschlagen.

22. Mai, 6 Uhr: Weiter Kämpfe auch auf russischem Boden

Die Ukraine besetzt eigenen Angaben zufolge immer noch Gebiete auf russischem Boden - und widerspricht damit Berichten aus Moskau. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in seiner Videobotschaft am Abend, es werde weiter in den russischen Gebieten Kursk und Belgorod gekämpft. Letzteres geschehe zum Schutz der ukrainischen Städte Sumy und Charkiw. Derweil meldete Russland auch in der Nacht ukrainische Drohnenangriffe auf die Hauptstadt Moskau.

Die Ukraine kämpft nach eigenen Angaben auch noch auf russischem Gebiet. (Archivbild) © Yevhen Titov/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

21. Mai, 20.03 Uhr: Ukrainische Drohnen stören Moskauer Flugverkehr

Ukrainische Drohnen haben den ganzen Tag über den Flugverkehr in der russischen Hauptstadt Moskau gestört. Bürgermeister Sergej Sobjanin teilte auf Telegram immer wieder mit, dass eine oder mehrere feindliche Drohnen im Umland der Metropole abgeschossen worden seien. Bis zum Abend belief sich die Zahl auf mehr als 15 abgefangene Drohnen, wobei die Angaben unabhängig nicht zu überprüfen waren.

21. Mai, 17.14 Uhr: Russlands Präsident Putin besucht Grenzregion Kursk

Der russische Präsident Wladimir Putin ist Kreml-Angaben zufolge in die über Monate von ukrainischen Truppen teils besetzte russische Grenzregion Kursk gereist. Während eines Arbeitsbesuchs in der Kraftwerksstadt Kurtschatow traf er nach Kremlangaben am Dienstagabend den Gouverneur des Gebiets, Alexander Chinschtejn, Freiwilligenorganisationen und lokale Beamte. Außerdem besuchte der Putin das im Bau befindliche Kursker AKW-2, wie der Kreml mitteilte. Zuletzt wurde immer wieder spekuliert, dass Wladimir Putin seine Paläste kaum noch verlässt. Stattdessen sollen mindestens zwei Doppelgänger den russischen Präsidenten bei öffentlichen Auftritten vertreten.

Dieses Bild wurde vom Kreml veröffentlicht. Es soll Putin beim Besuch eines in Bau befindlichen AKW in der Region Kursk zeigen. © Kreml

21. Mai, 12.41 Uhr: Ukrainischer Grenzschutz hindert 50.000 Männer an der Flucht

Der ukrainische Grenzschutz hat seit Kriegsbeginn etwa 49.000 wehrpflichtige Männer an der Flucht aus dem Kriegsland gehindert. Gut 45.000 wurden dabei unmittelbar an der grünen Grenze oder bei Vorkontrollen im Grenzgebiet festgenommen, sagte der Sprecher der Behörde, Andrij Demtschenko, in einer Internetsendung. Die Übrigen seien an Grenzübergängen aufgehalten worden. Insgesamt seien fast 900 von Fluchthelfern organisierte Gruppen aufgedeckt worden. Fluchtwillige zahlen dabei Demtschenko zufolge umgerechnet zwischen 4.500 bis fast 11.000 Euro für die Hilfe beim Verlassen des Landes.

21. Mai, 10.43 Uhr: Kiew bestätigt Tote nach russischem Raketenschlag im Gebiet Sumy

Die Ukraine hat sechs Tote nach einem russischen Raketenschlag auf ein Übungsgelände im grenznahen nordostukrainischen Gebiet Sumy bestätigt. Mehr als zehn Wehrdienstleistende seien verwundet worden, teilte die Nationalgarde bei Facebook mit. Demnach wurden Ermittlungen gegen die verantwortlichen Kommandeure eingeleitet.

Die Ukraine hat bestätigt, dass bei einem russischen Raketenangriff auf ein Übungsgelände im nordostukrainischen Gebiet Sumy sechs Menschen ums Leben kamen. (Archivbild) © Evgeniy Maloletka/AP/dpa

21. Mai, 6.21 Uhr: Vatikan bereit als Gastgeber für Verhandlungen

Papst Leo XIV. (69) bestätigte nach Worten der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni seine Bereitschaft, Gastgeber für Verhandlungen zu einer Beendigung des Ukraine-Kriegs zu sein. Meloni berichtete von einem Telefonat mit dem Pontifex, in dem dieser die Verfügbarkeit des Vatikans als neutralen Ort für mögliche Verhandlungen zwischen dem Aggressor aus Moskau und Kiew bestätigte. Schon in den vergangenen Tagen hatte das neue Oberhaupt der katholischen Kirche ein entsprechendes Angebot gemacht.

21. Mai, 6.10 Uhr: Es ist Amerika, das von Russland gefürchtet wird

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (47) setzt auf die USA als Motor in möglichen Friedensverhandlungen mit Russland. "Es ist Amerika, das von Russland gefürchtet wird, und es ist der amerikanische Einfluss, der viele Leben retten kann, wenn er als Druckmittel eingesetzt wird, um Putin zur Beendigung des Krieges zu bewegen", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. "Es ist wichtig, dass sich Amerika weiterhin für die Annäherung an den Frieden einsetzt."

Selenskyj sieht in den USA die treibende Kraft für künftige Verhandlungen. © Efrem Lukatsky/AP/dpa

21. Mai, 6.05 Uhr: USA warten auf Waffenruhe-Vorschlag aus Moskau

Nach dem Telefonat von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin warten die USA auf einen Vorschlag aus Moskau für eine Waffenruhe in der Ukraine. Putin habe gesagt, dass Russland einen Vorschlag unterbreiten werde, der zu einer Waffenruhe führen werde, was dann zu einer breiteren Verhandlung führen werde, sagte US-Außenminister Marco Rubio bei einer Anhörung in einem Ausschuss des US-Senats in Washington.

US-Präsident Trump (78) telefonierte am Montag mit Kremlchef Wladimir Putin (72) und kündigte dabei sofortige Verhandlungen in Aussicht gestellt. (Archivbild) © Susan Walsh/AP/dpa

20. Mai, 18.53 Uhr: Russland hat 20.000 Eingebürgerte an die Front geschickt

Die russischen Behörden haben nach eigenen Angaben rund 20.000 Migranten nach deren Einbürgerung in den Krieg gegen die Ukraine geschickt. Militärermittler führten regelmäßig Razzien durch, um neu eingebürgerte Männer, die sich nicht beim Militär registrieren wollten, zu finden, sagte der Leiter des Ermittlungskomitees, Alexander Bastrykin, der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. "80.000 haben wir herausgefischt und für den Wehrdienst erfasst und 20.000 dieser "jungen" Bürger Russlands, denen es aus irgendeinem Grund nicht gefällt, in Usbekistan, Tadschikistan oder Kirgistan zu leben, sind schon an der Front."