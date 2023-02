Ukraine-Krieg im Liveticker: US-Präsident Biden zu Besuch in Kiew

TAG24 berichtet im Liveticker über das Geschehen rund um den Ukraine-Krieg und die politischen Entwicklungen, die damit zusammenhängen.

Kiew - In den kommenden Tagen steht ein trauriger Jahrestag bevor. Am 24. Februar 2022 wurde die Ukraine von Russland angegriffen. Seitdem herrscht offen Kriegszustand in Osteuropa.

US-Präsident Biden (80) besuchte zum ersten Mal seit Kriegsausbruch die Ukraine. © Susan Walsh/AP/dpa US-Präsident Joe Biden (80) besucht an diesem Montag Kiew. Der Besuch war aus Sicherheitsgründen vorher nicht angekündigt worden. Die Außenminister der EU-Staaten wollen zudem über neue Russland-Sanktionen und weitere Militärhilfe für die Ukraine beraten. Als Gast wird in Brüssel der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba (41) erwartet. Mit dem mittlerweile zehnten Paket an Sanktionen will die EU weitere Handelsbeschränkungen für Elektronik, Spezialfahrzeuge und Maschinenteile einführen. Ukraine Ramelow führt erste Gespräche: Thüringen will mit ukrainischer Stadt kooperieren Alle aktuellen Entwicklungen in der Ukraine findet Ihr hier in unserem Ticker.

20. Februar, 11.06 Uhr: US-Präsident Biden zu Besuch in Kiew

US-Präsident Joe Biden (80) ist zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Vor einer geplanten Reise nach Polen kam der Demokrat am Montag in die Hauptstadt Kiew - seine erste Visite in dem Land seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor fast genau einem Jahr. Aus Sicherheitsgründen war der Besuch nicht angekündigt worden.

US-Präsident Joe Biden besucht zusammen mit Wolodymyr Selenskyj die Sophienkathedrale in der Hauptstadt. Hier hat Biden einen Kranz niedergelegt. © Kay Nietfeld/dpa

20. Februar, 10 Uhr: Selenskyj über Emmanuel Macrons Verständigungswunsch mit Wladimir Putin

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (45) hat Äußerungen von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron zurückgewiesen, die Tür für einen Dialog mit Russlands Präsident Wladimir Putin offenzuhalten. "Das wird ein nutzloser Dialog. In Wahrheit verliert Macron seine Zeit. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass wir nicht in der Lage sind, Russlands Verhalten zu ändern", sagte Selenskyj der Zeitung "Corriere della Sera" (Montag) und zwei weiteren italienischer Tageszeitungen.

Dass sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (45, rechts) mit Wladimir Putin (70, nicht im Foto) noch verständigen will, hält Wolodymyr Selenskyj (45, links) für verschwendete Zeit. © Mohammed Badra/EPA POOL/dpa

20. Februar, 8.47 Uhr: Luxemburgs Außenminister warnt vor chinesischen Waffenlieferungen an Russland

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn (73) hat vor einer Zuspitzung des Ukraine-Kriegs durch chinesische Waffenlieferungen an Russland gewarnt. "Das wäre eine Wende - und nicht zum Guten", sagte Asselborn am Montag im Deutschlandfunk vor einem Treffen mit den anderen EU-Außenministern in Brüssel am Montag im Deutschlandfunk. Falls China tatsächlich Waffen an Russland liefere, müsse dies Konsequenzen für den Umgang mit der Volksrepublik haben. "Ich hoffe, dass es nicht dazu kommt", sagte Asselborn. "Aber auch verkappte Waffenlieferungen hätten Konsequenzen."

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn (73) hofft, dass es nicht zu verkappten Waffenlieferungen Chinas an Russland kommt. © Virginia Mayo/AP/dpa

20. Februar, 6.14 Uhr: Sportminister lobt ukrainische Athleten