Mit diesem Weltstar könnte sich Udo Lindenberg ein Duett vorstellen

Musiker Udo Lindenberg (78) wünscht sich noch einige Duette in seinem Leben.

"Wenn sie uns die Bude eintritt, würde ich nicht Nein sagen", sagte der 78-Jährige bei der Eröffnung einer Jubiläums-Ausstellung seiner Kunstwerke im Neuen Kunstmuseum Tübingen.

Mit Taylors Texten könnten die Menschen viel anfangen. Sie singe über Dinge, die viele Menschen bewegten. "Also jeder hat so Erlebnisse mit seinen Freunden, seine Problemchen, seine dunklen Tage, seine schweren Zeiten und so", sagt Lindenberg.

Bei seinen Texten sei das ähnlich. Menschen schrieben ihm beispielsweise, dass seine Songs ihnen richtig Power und Mut gegeben hätten.

Eine andere Wunsch-Duettpartnerin sei Nina Hagen (69). "Wir treffen uns jetzt ab und zu in Hamburg, weil sie jetzt auch in Hamburg wohnt", sagte der Musiker.