Ukraine-Krieg im Liveticker: Selenskyj verurteilt Schüsse auf Rettungsboote in Flutgebiet

Ukraine - Vertreter des Weltstrafgerichts haben sich nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms ein Bild von der Katastrophe gemacht. Präsident Selenskyj fordert die Bestrafung Russlands . Derweil will der Kreml alle Privatarmee unter seine Kontrolle bringen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (65) und Polens Staatschef Andrzej Duda (51) werden am heutigen Montag zu Gesprächen mit Frankreich-Präsident Emmanuel Macron (45) in Paris erwartet.

Russlands Verteidigungsministerium will alle russischen Freiwilligenverbände per Anordnung unter seine Befehlsgewalt bringen. Bis zum 1. Juli müssten diese Einheiten einen Vertrag mit der Behörde unterzeichnen, teilte das Ministerium mit. Der Chef der russischen Privatarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, erklärte indes, dass er sich weigern wolle, solch einen Vertrag zu unterschreiben.

Die ukrainische Staatsführung hat Russland tödliche Schüsse auf Rettungsboote mit fliehenden Zivilisten im gefluteten Kriegsgebiet Cherson vorgeworfen. "Sogar Tiere haben mehr Moral als Sie, russischer Staat", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj (45) am Sonntag.

"Sogar Tiere haben mehr Moral als Sie, russischer Staat", sagte Selenskyj in seiner am Sonntag in Kiew verbreiteten allabendlichen Videobotschaft. "Russische Terroristen beschießen weiter Evakuierungswege, Evakuierungspunkte, Boote, die die Menschen wegbringen."

Ein Boot mit 21 Menschen war laut ukrainischen Behörden am Sonntag von Russen beschossen worden, während die Zivilisten sich aus dem von Moskau besetzten Teil des Gebiets Cherson in Sicherheit bringen wollten. Drei Menschen starben, zehn wurden verletzt.