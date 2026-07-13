13.07.2026 06:20 Ukraine-Krieg: "Koalition der Willigen" berät über weitere Hilfen für Selenskyj

Raketenabwehr und gemeinsame Manöver stehen im Mittelpunkt, wenn westliche Staaten in Paris über die weitere Unterstützung der Ukraine beraten.

Ukraine - Die sogenannte Koalition der Willigen aus westlichen Unterstützerländern der Ukraine kommt am Montag zu Beratungen in Paris zusammen.

Kanzler Friedrich Merz (70, CDU) und Frankreich-Präsident Emmanuel Macron (48, r.) treffen in Paris aufeinander. Ob Wolodymyr Selenskyj (48, M.) auch dabei sein wird, ist noch offen. © Ludovic Marin/POOL AFP/dpa Bei den Gesprächen des von Frankreich und Großbritannien angeführten Bündnisses zur Absicherung eines möglichen Waffenstillstands zwischen Russland und der Ukraine soll es nach Angaben des französischen Präsidenten Emmanuel Macron (48) unter anderem um das Thema Raketenabwehr und mögliche gemeinsame Militärmanöver gehen. Die Bundesregierung hat die Teilnahme von Kanzler Friedrich Merz (70, CDU) bestätigt. Unklar war, ob auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) bei den Beratungen dabei sein wird. Bei dem Treffen in Paris wird auch über Sicherheitsgarantien für die Ukraine und weitere Maßnahmen zur Unterstützung des Landes gesprochen werden, das sich seit Februar 2022 einer russischen Invasion erwehrt. Beim Nato-Gipfel in Ankara gab es neue Hilfszusagen für die Ukraine. Ukraine Nach Monaco-Explosion: Verdächtige tot in Ukraine gefunden Alle relevanten Informationen zum Geschehen in der Ukraine und Russland gibt es hier im TAG24-Newsticker.

13. Juli, 6.10 Uhr: Kämpfe in der Ukraine dauern an

Die Kampfhandlungen an den Fronten im Osten und Südosten der Ukraine dauern unterdessen unvermindert an. Schwerpunkte seien zuletzt die Umgebung von Kostjantyniwka, Kramatorsk sowie Slowjansk gewesen, erklärte der Generalstab in Kiew in seinem Lagebericht am Sonntagabend. Die russischen Truppen seien bei ihren Angriffen von der Luftwaffe unterstützt worden, die über 150 Gleitbomben gegen ukrainische Stellungen eingesetzt habe. Eine unabhängige Prüfung der Angaben war nicht möglich.

Dieses vom ukrainischen Rettungsdienst zur Verfügung gestellte Foto zeigt einen ausgebrannten Reisebus nach einem russischen Luftangriff. © Uncredited/Ukrainian Emergency Service/AP/dpa

13. Juli, 6.05 Uhr: EU-Außenminister erörtern neue Sanktionen gegen Russland

Auch die Außenminister der EU-Staaten beraten bei ihrem letzten regulären Treffen vor der Sommerpause in Brüssel über die Lage im Ukraine-Krieg. Geplant ist, weitere Sanktionen gegen Personen, Einrichtungen und Organisationen aus Russland zu verhängen. Aus Deutschland wird Außenminister Johann Wadephul (63, CDU) zu den Gesprächen erwartet. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha ist zu einem informellen Gedankenaustausch nach Brüssel eingeladen. Weiterer Druck auf Moskau könnte zudem aus Washington kommen. Einflussreiche Senatoren beider Parteien teilten vergangene Woche mit, sich mit der US-Regierung auf neue Sanktionen gegen Russland verständigt zu haben.

12. Juli, 18.56 Uhr: Mehrere Tote bei ukrainischen Angriffen nahe AKW

Bei ukrainischen Angriffen auf die von russischen Truppen besetzte Stadt Enerhodar in der Nähe des Atomkraftwerks Saporischschja sind nach russischen Angaben mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Weitere vier Bewohner der Stadt seien verletzt worden, sagten Alexej Lichatschow, Leiter der russischen Atombehörde Rosatom, sowie der von Moskau eingesetzte regionale Gouverneur Jewgenij Balizkij. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden. Lichatschow warf europäischen Politikern und Organisationen nach Angaben der Staatsagentur Tass vor, sich "hinter dem Deckmantel europäischer Politkorrektheit zu verstecken" oder die Angriffe gegen Enerhodar "einfach zu ignorieren". Nach seiner Darstellung kamen seit Ende April im Stadtgebiet mindestens elf Bewohner bei ukrainischen Angriffen ums Leben.

Nahe dem AKW Saporischschja sollen mindestens sieben Menschen bei ukrainischen Angriffen getötet worden sein. (Archivbild) © Uncredited/AP/dpa

12. Juli, 18.21 Uhr: Koalition der Willigen berät in Paris zur Ukraine-Hilfe

Die sogenannte Koalition der Willigen aus westlichen Unterstützerländern der Ukraine kommt am Montag (17 Uhr) zu Beratungen in Paris zusammen. Bei den Gesprächen der von Frankreich und Großbritannien angeführten Koalition zur Absicherung eines möglichen Waffenstillstands oder Friedens zwischen Russland und der Ukraine soll es nach Angaben von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (48) unter anderem um das Thema Raketenabwehr und mögliche gemeinsame Manöver gehen. Die Bundesregierung hat die Teilnahme von Kanzler Friedrich Merz (70, CDU) bestätigt. Themen sind außerdem die Sicherheitsgarantien für die Ukraine und die weitere Unterstützung des von Russland angegriffenen Landes. Das Treffen findet kurz nach dem Nato-Gipfel der vergangenen Woche statt, bei der es neue Unterstützungszusagen für die Ukraine gegeben hatte.

12. Juli, 16.10 Uhr: Selenskyj kündigt Regierungsumbau in der Ukraine an

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) hat eine Kabinettsumbildung angekündigt. Er begründete dies unter anderem mit einem außenpolitischen Strategiewechsel, um Beziehungen zu Schlüsselpartnern zu stärken. Er habe darüber auch mit Regierungschefin Julija Swyrydenko (40) gesprochen. "Wir haben festgestellt, dass für die Veränderung eine Erneuerung des Ministerkabinetts nötig ist", schrieb er bei Telegram. Er dankte Swyrydenko für ihren Einsatz und kündigte an, ihr die Leitung der Diplomatie mit den wichtigsten Partnern der Ukraine anzubieten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) will Regierungschefin Julija Swyrydenko (40) einen neuen Posten anbieten. © ---/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa

12. Juli, 13.45 Uhr: Vier Tote bei erneuten russischen Raketen- und Drohnenangriffen

Bei erneuten russischen Angriffen auf die Ukraine sind in der Nacht zu Sonntag nach örtlichen Angaben mindestens vier Menschen getötet worden. In der Region Dnipropetrowsk im östlichen Zentrum des Landes seien drei Menschen bei Drohnen- und Artillerie-Angriffen gestorben, erklärte der örtliche Militärgouverneur Olexandr Gandscha. Zwei der Todesopfer gab es demnach bei einem Angriff auf eine Industrieanlage in Krywyj Rih. In Cherson im Süden der Ukraine wurde überdies ein 48-jähriger Mann durch eine von einer Drohne abgeworfene Sprengvorrichtung getötet, wie der Chef der Militärverwaltung der frontnahen Stadt, Jaroslaw Tschanko, im Onlinedienst Telegram mitteilte.

12. Juli, 7.23 Uhr: Acht Tote bei russischen Angriffen - Selenskyj fordert rasche Patriot-Lizenz

Bei russischen Angriffen mit Raketen, Drohnen und Lenkbomben sind in der Ukraine am Samstag acht Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj erklärte im Onlinedienst X, Russland habe sein Land in der Nacht mit mehr als 120 Drohnen und zwölf Raketen angegriffen. Er appellierte an die USA, die zugesagte Lizenz zur Herstellung von Patriot-Luftabwehrsystemen rasch zu erteilen. "Zivile Infrastruktur wurde getroffen, bevor Luftalarm ausgerufen wurde", erkläre Selenskyj. Er veröffentlichte Videos von Einsatzkräften, die in den Trümmern von Gebäuden nach Verschütteten suchten. In der Hauptstadt Kiew seien Wohngebäude, Büros und eine theologische Lehranstalt beschädigt worden, erklärte der Staatschef. Auch in anderen Landesteilen liefen Bergungseinsätze.

Wolodymyr Selenskyj (48) appellierte an die USA, die zugesagte Lizenz zur Herstellung von Patriot-Luftabwehrsystemen rasch zu erteilen. © Jens Büttner/dpa

11. Juli, 22.08 Uhr: Selenskyj will Beamte nach verheerenden Explosionen bestrafen

Bei einem russischen Raketenangriff gingen vor einigen Tagen nahe Kiew Munitionslager in die Luft - nun will der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) die verantwortlichen Beamten bestrafen. Es sei eindeutig verboten gewesen, Depots in der Stadt Wyschnewe anzulegen, "doch all diese Vorschriften wurden missachtet", klagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Dabei gebe es genügend Plätze in der Ukraine, um solche Depots in sicherer Entfernung von Wohnhäusern aufzubauen. Laut Selenskyj waren für den Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften Leiter zweier Staatsbetriebe verantwortlich. Gegen sie und andere Manager werde ermittelt. Das russische Militär hatte in der Nacht zum 6. Juli einen massiven Angriff mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern auf die Ukraine gestartet. Ziel war neben Kiew auch die Stadt Wyschnewe unmittelbar westlich der ukrainischen Hauptstadt. Durch den Einschlag und die Folgeexplosionen kamen in Wyschnewe nach Behördenangaben neun Menschen ums Leben, Dutzende wurden verletzt.

11. Juli, 17.15 Uhr: Mindestens vier Tote bei Gleitbomben-Abwurf

Das russische Militär hat durch den Abwurf von Gleitbomben auf die nordostukrainische Stadt Sumy mindestens vier Menschen getötet. "Darunter ist auch ein Mädchen", sagte der Bürgermeister von Sumy, Artem Kobsar, in einem auf seinem Telegramkanal geteilten Video. Der Chef der Militärverwaltung von Sumy, Oleh Hryhorow, teilte später mit, dass die Zahl der Verletzten auf 17 gestiegen sei. Eine Bushaltestelle sei getroffen worden, schrieb er. Auf dem Video Kobsars ist ein Bombenkrater im Asphalt und ein zerfetzter Kleinbus in einem Wohngebiet zu sehen. Die örtlichen Behörden warnten vor weiteren Angriffen. Russland setzt in seinem inzwischen mehr als vier Jahre dauernden Krieg gegen die Ukraine häufig Gleitbomben ein. Sie werden von Flugzeugen noch weit von der Front entfernt abgeworfen und schweben dann über eine Entfernung von mehreren Kilometern in Richtung Ziel.

So sieht eine gleitgelenkte Bombe aus, die in der nordostukrainischen Ortschaft Sumy Todesfälle herbeiführte. © Uncredited/Rusian Defense Ministry Press Service/AP/dpa

11. Juli, 12.43 Uhr: Ukraine beschießt 21 russische Öltanker

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben in der Nacht weitere 21 russische Öltanker im Asowschen Meer mit Drohnen attackiert. Neben den Tankern hätten die Drohnen auch vier Schlepper, zwei Trockenfrachter und einen Schwimmbagger getroffen, teilte der Generalstab in Kiew bei Telegram mit. Das Ausmaß der Schäden werde noch geprüft, heißt es. Es wäre die zahlenmäßige größte Attacke einer schon seit Tagen laufenden Angriffswelle. Russland hatte zuvor deutlich geringere Angaben zu dem Beschuss gemacht. So schrieb der Gouverneur der Region Rostow, Juri Sljussar, in der Nacht seien vier Schiffe auf See angegriffen worden. "Ein Mensch wurde getötet, der Matrose auf einem technischen Schiff", teilte er auf Telegram mit.

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben in der Nacht weitere 21 russische Öltanker im Asowschen Meer mit Drohnen attackiert. © Evgeniy Maloletka/AP/dpa

11. Juli, 7.12 Uhr: Verletzte bei Raketenangriff auf Kiew

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht erneut unter Raketenbeschuss geraten. Der Feind habe die Stadt mit ballistischen Raketen angegriffen, teilten Bürgermeister Vitali Klitschko und Militärgouverneur Tymur Tkatschenko auf Telegram mit. Mindestens sechs Menschen wurden laut Klitschko bei den Angriffen verletzt.

Anwohner räumen Trümmer eines Wohngebäudes in Kiew weg. © Dan Bashakov/AP/dpa

10. Juli, 20.43 Uhr: Tote nach russischen Gleitbomben auf ukrainische Städte

Durch russische Gleitbomben sind in der Ostukraine mindestens vier Menschen getötet worden. 13 weitere seien verletzt worden, teilte der Militärgouverneur des Gebietes Donezk, Wadym Filaschkin, bei Telegram mit. Das russische Militär habe sieben Bomben auf die Stadt Kramatorsk und die nahe Siedlung Bilenke abgeworfen. Dabei seien ein Hochhaus und ein Geschäft getroffen worden. Kramatorsk ist nur gut ein Dutzend Kilometer von der Frontlinie entfernt. Auch die südostukrainische Großstadt Saporischschja wurde Behördenangaben nach schwer bombardiert. Mindestens ein Zivilist sei getötet und 16 weitere seien verletzt worden, teilte Gouverneur Iwan Fedorow auf seinem Telegramkanal mit. Die Attacke zielte den Angaben nach auf das Zentrum der Industriestadt ab. Mehr als ein Dutzend Häuser seien dabei zerstört worden. Russische Truppen haben sich der Stadt bis auf etwas mehr als 20 Kilometer genähert.

Rettungskräfte räumen die Trümmer weg, nachdem eine russische Bombe das Zentrum von Saporischschja in der Ukraine getroffen hatte. © Kateryna Klochko/AP/dpa

10. Juli, 12.30 Uhr: Russische Verluste hoch und Eroberungstempo halbiert

Das russische Militär hat nach Angaben aus Kiew im ersten Halbjahr 2026 trotz extrem hoher Verluste weniger als halb so viel ukrainisches Territorium erobert wie im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Russland habe eine großangelegte Offensive geplant, aber praktisch keins seiner gesteckten Ziele erreicht, schrieb der Oberbefehlshaber der ukrainischen Truppen, Olexander Syrskyj, bei Telegram. Die Ukraine verteidige sich weiter und habe an einzelnen Frontabschnitten die Initiative übernommen. "Dank der aktiven Handlungen der Verteidiger ist im ersten Halbjahr 2026 das Tempo des Vorrückens russischer Truppen um mehr als die Hälfte gesunken", schrieb er.

Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, General Oleksandr Syrskyj. (Archivbild) © Uncredited/Press Service Of The President Of Ukraine/dpa

10. Juli, 10.08 Uhr: Drohnen setzten russische Öldepots und Raffinerie in Brand

Die Ukraine hat in der Nacht mit Drohnen eine Raffinerie und mehrere Öldepots im Süden Russlands angegriffen und beschädigt. Zu den Zielen gehörten eine Raffinerie südwestlich von Krasnodar sowie Ölanlagen in den Städten Asow und Taganrog. In beiden Fällen sind nach russischen Angaben keine Menschen ums Leben gekommen.