Nach Monaco-Explosion: Verdächtige tot in Ukraine gefunden

Kiew - Nach der Explosion in Monaco mit drei Schwerverletzten haben Behörden in der Ukraine eine gesuchte Frau tot aufgefunden.

Eine Frau, die einer Sprengstofftat in Monaco beschuldigt wird, ist tot in der Ukraine gefunden worden. © Philippe Magoni/AP/dpa

Der Leichnam sei mithilfe der Aussage eines Verdächtigen entdeckt worden, teilte der ukrainische Geheimdienst SBU mit. Die Frau habe eine Schussverletzung am Kopf gehabt. Es seien auch Pistolenhülsen gefunden worden.

Die Polizei habe zwei Tatverdächtige festgenommen. Einer von ihnen sei Angehöriger des Militärgeheimdienstes HUR, der andere ein Ex-Mitarbeiter von Sicherheitsorganen. Der Mitteilung zufolge haben die ukrainischen Behörden alle Informationen bereits den Ermittlern im Fürstentum Monaco übermittelt.

Am Montag vergangener Woche waren in Monaco drei Menschen durch eine Explosion schwer verletzt worden. Nach Medienberichten handelte es sich um einen aus der Ukraine stammenden Millionär, dessen Lebensgefährtin und einen Sohn des Paares.

Interpol fahndete wegen versuchter Tötung und einer Sprengstofftat nach der Frau. Dabei durchsuchten die Beamten auch eine von ihr angemietete Wohnung im Main-Taunus-Kreis in Deutschland.