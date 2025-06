Ukraine-Krieg: Laut Kiew russischer Tankzug zerstört

Alles in Kürze

Alle relevanten Informationen zum aktuellen Geschehen in der Ukraine und Russland gibt es hier im TAG24-Newsticker.

"Gestern hat jeder die Signale des russischen Präsidenten gehört", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.

Vladimir Smirnov/TASS via ZUMA Press/dpa

Insgesamt seien rund 20 Kesselwagen zerstört worden. Den russischen Eisenbahnern sei es gelungen, einen Teil des Zuges mit einer Diesellok in Richtung Melitopol in Sicherheit zu bringen. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

Demnach sei in der Region Saporischschja ein Tankzug des russischen Militärs auf freier Strecke mit Drohnen zerstört worden. Die Kesselwagen seien "einer nach dem anderen wie auf einer Kegelbahn" von Drohnen getroffen worden, teilte der HUR auf Telegram mit. Über dem Gebiet bildeten sich demnach dichte Rauchwolken.

Der Militärgeheimdienst HUR der Ukraine hat von einem erfolgreichen Einsatz gegen russischen Treibstoff-Nachschub in den besetzten Gebieten des Landes berichtet.

Filaschkin appellierte an die Bevölkerung, die Region Donezk zu verlassen und sich in sichere Regionen des Landes zu begeben.

Ashley Chan/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Putin hatte unter Applaus bei einem Auftritt auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg am Freitag erklärt, dass Russen und Ukrainer ein Volk seien und Russland damit Anspruch auf die gesamte Ukraine habe. Jedes Gebiet, wo der Fuß eines russischen Soldaten stehe, gehöre Russland, sagte er auch. Selenskyj antwortete darauf nun: "Wir finden eine ukrainische Drohne für jeden Fuß eines russischen Besetzers."

"Gestern hat jeder die Signale des russischen Präsidenten gehört", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Putin wolle die ganze Ukraine - und das nicht erst seit Kriegsbeginn. Daneben warf Selenskyj dem Kremlchef ähnliche Eroberungspläne auch mit Blick auf andere Ex-Sowjetrepubliken vor.

Krawtschenko tritt die Nachfolge von Andrij Kostin (52) an, für dessen Absetzung das Parlament bereits im vergangenen Herbst nach einem Skandal um fälschlich zugesprochene Behindertenrenten für Staatsanwälte gestimmt hatte. Seither war das Amt übergangsweise von Kostins Stellvertreter Olexij Chomenko ausgeübt worden. Seit Amtsantritt hat Selenskyj damit bereits viermal den Posten des Generalstaatsanwalts neu besetzt.

Ein entsprechendes Dekret wurde auf der offiziellen Webseite des Präsidenten veröffentlicht. Der 1990 geborene Krawtschenko stammt aus dem Osten der Ukraine und leitete nach Kriegsbeginn unter anderem die Untersuchungen zum russischen Massaker in der Kleinstadt Butscha bei Kiew.

Kellogg ist der ranghöchste US-Politiker, der in den letzten Jahren Minsk besucht hat. Viele westliche Länder erkennen Lukaschenko seit der umstrittenen Wahl im Jahr 2020, als er sich zum Sieger erklären und Massenproteste blutig niederschlagen ließ, nicht mehr als rechtlich gewählten Präsidenten von Belarus an.

Moskau lüge, wenn es behaupte, ausschließlich getötete Ukrainer zurückzugeben. Russland versuche so vorzugeben, mehr Ukrainer getötet zu haben als dies tatsächlich der Fall sei.

Zudem sei die Leiche eines "israelischen Söldners", der für Moskau gekämpft habe, unter den sterblichen Überresten gewesen, die an die Ukraine gegeben worden seien. Der ukrainische Präsident warf Russland vor, vorsätzlich falsche Leichen zu übergeben.

"Bereits während der Rückführung bestätigte sich, dass die Leichen von 20 Menschen, die uns als unsere gefallenen Soldaten übergeben wurden, Russen sind", erklärte Selenskyj am Samstag. Bei einigen der Leichen seien sogar russische Pässe gefunden worden, fügte er hinzu.

Medienberichten zufolge waren in der Industriestadt etwa 50 Explosionen zu hören.

Selenskyj verwies darauf, dass die russische Wirtschaft trotz Putins optimistischer Reden große Probleme habe. "Die russische Wirtschaft ist bereits im Niedergang begriffen. Unterstützen wir diesen Prozess noch mehr!", sagte er in Kiew. "Ajatollah Putin kann bei seinen Freunden im Iran sehen, wohin solche Regime führen und wie rückständig sie ihr Land machen."

Putin hatte bei dem Forum den russischen Anspruch auf die Ukraine bekräftigt und mit einer Eroberung der ukrainischen Gebietshauptstadt Sumy gedroht. Er sehe Russen und Ukrainer als ein Volk, sagte er. "In dem Sinn ist die ganze Ukraine unser." Wohin ein russischer Soldat seinen Fuß setze, das gehöre Russland.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (47) hat Kremlchef Wladimir Putin (72) nach dessen Auftritt beim St. Petersburger Wirtschaftsforum fehlenden Friedenswillen vorgeworfen. "Russland will Krieg führen", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Es gebe aus Russland immer neue Drohungen. "Das bedeutet, dass ihnen der Druck, den die Welt ausübt, noch nicht weh tut."

Er sehe Russen und Ukrainer als ein Volk, sagte der Kremlherrscher an anderer Stelle. "In dem Sinn ist die ganze Ukraine unser", sagte er unter großem Beifall im Saal. Auf die Moderatorenfrage, wie weit er die Ukraine erobern wolle, sagte er: "Wo der Fuß eines russischen Soldaten steht, das gehört uns." Auch dafür bekam er Applaus.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat erstmals die mögliche Einnahme der ukrainischen Gebietshauptstadt Sumy angedroht. "Wir haben nicht das Ziel, Sumy einzunehmen, aber im Prinzip schließe ich das nicht aus", sagte Putin in St. Petersburg bei der Plenarsitzung des Wirtschaftsforums auf die Frage eines Journalisten.

Russland müsse von einer Unterteilung zwischen zivilen und reinen Rüstungsfirmen abkommen, sagte Putin zudem. "Wir müssen ständig technologische und organisatorische Innovationen im zivilen Bereich analysieren und sie schnell in die Sphäre der Verteidigung und Sicherheit einführen", sagte er bei einer Plenarsitzung des Forums.

Bei der Weiterentwicklung sollten auch die Erfahrungen der Waffen im Kampfeinsatz berücksichtigt werden, forderte der Kremlchef beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Ansonsten spielte der von ihm befohlene Krieg gegen die Ukraine - anders als weithin erwartet - in seiner knapp einstündigen Rede keine Rolle.

Vor dem Hintergrund seines Kriegs gegen die Ukraine will der russische Präsident Wladimir Putin (72) die Rüstungsindustrie als Standbein der einheimischen Wirtschaft weiter ausbauen.

Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin via AP/dpa

Russland und die Ukraine haben ihren in Istanbul vereinbarten Austausch von Kriegsgefangenen fortgesetzt.

Der mittlerweile sechste Austausch fand erneut an der ukrainisch-belarussischen Grenze statt, wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte. Zahlen nannte es nicht. Medien zufolge übergaben beide Seiten die gleiche Anzahl an Gefangenen.