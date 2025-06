Ukraine-Krieg: Massive Angriffe auf Kiew und Odessa - mindestens ein Toter

Fortsetzung des Artikels laden

4. Juni, 15.21 Uhr: EU-Kommission will Schutz für Ukrainer bis 2027 verlängern

Die EU-Kommission will den Schutzstatus für Flüchtlinge aus der Ukraine um ein weiteres Jahr verlängern. Angesichts des andauernden Krieges und der volatilen Situation in der Ukraine schlage die Behörde eine entsprechende Verlängerung bis März 2027 vor, teilte sie in Brüssel mit. Die Mitgliedstaaten könnten dem Vorschlag bereits bei einem Treffen in der kommenden Woche zustimmen.

4. Juni, 15.18 Uhr: Pistorius - Partner werden Ukraine militärisch weiter stärken

Verteidigungsminister Boris Pistorius (65, SPD) will einen neuen Anlauf für die internationale Verstärkung und Aufrechterhaltung der ukrainischen Flugabwehr nehmen. Dazu solle eine multinationale Initiative ("Immediate Action on Air Defense") neu aufgelegt werden, sagte der SPD-Politiker in Brüssel vor einem Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe. Er kündigte auch an, dass die Gruppe der Unterstützer für den Ausbau der Fähigkeiten zum elektromagnetischen Kampf wachsen werde. Belgien, Estland, Italien, Schweden und die Türkei wollten sich der Initiative anschließen. Dabei geht es um die Sicherstellung der ukrainischen Kommunikation, die Aufklärung und Störung der russischen Kommunikation sowie die Drohnenabwehr.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (65, SPD) in Brüssel. © Helena Dolderer/dpa

4. Juni, 13.30 Uhr: Russland meldet Angriff auf Krim-Brücke

Der Kreml hat einen ukrainischen Angriff auf die russische Krim-Brücke bestätigt. Das Bauwerk sei dabei aber nicht zu Schaden gekommen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow (57) russischen Nachrichtenagenturen zufolge. "Eine Explosion gab es wirklich, aber nichts wurde beschädigt, die Brücke funktioniert." Am Vortag hatte der ukrainische Geheimdienst SBU über einen Angriff auf die Brücke berichtet und dabei erklärt, die Verbindungsstrecke zwischen dem russischen Festland und der 2014 von Moskau annektierten Halbinsel sei an der Explosionsstelle einsturzgefährdet. Die Brücke war am Dienstag im Laufe des Tages zweimal für mehrere Stunden gesperrt, wurde am Abend aber für den Verkehr wieder freigegeben. Sie gilt als Prestigeprojekt von Kremlchef Wladimir Putin (72).

Laut Russland gab es einen ukrainischen Angriff auf die Krim-Brücke - jedoch angeblich ohne Beschädigungen. (Archivbild) © -/AP/dpa

4. Juni, 13.15 Uhr: Deutsches Flugabwehrsystem laut Moskau in der Ukraine zerstört

Das russische Militär hat nach eigenen Angaben ein von Deutschland an die Ukraine geliefertes Flugabwehrsystem des Typs Iris-T zerstört. Die Anlage sei im Gebiet Dnipropetrowsk von einer Iskander-Rakete getroffen worden, schrieb das Verteidigungsministerium in Moskau auf seinem Telegramkanal. Dazu stellte es einen etwa halbe Minute langen Videoclip, der den Einschlag zeigen soll. "Infolge des Schlags wurden zerstört: die Radarstation, der Raketenwerfer, der Leitstand und zwei Begleitfahrzeuge", heißt es. Unabhängig lässt sich die Echtheit der Aufnahmen nicht überprüfen.

4. Juni, 13.10 Uhr: Russland kritisiert Nato-Manöver in Ostsee als Provokation

Einen Tag vor Beginn des zweiwöchigen Nato-Marinemanövers Baltops in der Ostsee hat Russland die Übung als Provokation kritisiert. Moskaus Vize-Außenminister Alexander Gruschko (70) warf dem westlichen Militärbündnis vor, sich auf eine Konfrontation mit Russland vorzubereiten. "Es geht um die Erlangung von Überlegenheit in allen Bereichen: zu Lande, zu Wasser, in der Luft. Natürlich sind solche Übungen äußerst provokativ", sagte Gruschko der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. Dabei zieht Russland selbst in der Ostsee gerade ein Manöver mit mehr als 20 Kriegsschiffen, Kanonenbooten und Unterstützungsschiffen durch. Weiter sagt Gruschko: "Wir bewerten die militärischen Aktivitäten der Nato als Teil der Vorbereitung auf militärische Zusammenstöße mit Russland." Die gesamte Konzeption des Manövers und die Struktur der Truppenaufstellung zeigten, dass die Nato-Streitkräfte Russland als Feind im Blick hätten.

Moskaus Vize-Außenminister Alexander Gruschko (70) bezeichnet das Nato-Manöver in der Ostsee als Provokation. © Olivier Hoslet/EPA/dpa

4. Juni, 13.09 Uhr: Hafenlogistiker HHLA baut Beteiligungen in der Ukraine aus

Der Hamburger Hafenlogistiker HHLA baut seine Beteiligung an Terminals in der Ukraine trotz des russischen Angriffskriegs aus. Stimmt die ukrainische Wettbewerbsbehörde zu, wird die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) 60 Prozent und damit die Mehrheit an der Eurobridge Intermodal Terminal LLC im westukrainischen Batiovo übernehmen, wie das Unternehmen mitteilte. Die HHLA, die der Stadt und der weltgrößten Reederei MSC gehört, betreibt bereits seit 2001 in Odessa einen Terminal mit drei Liegeplätzen und sechs Containerbrücken. Zuletzt musste die HHLA dort jedoch einen schweren Rückschlag hinnehmen. Bei einem russischen Raketenangriff wurden am 23. Mai drei Beschäftigte getötet und fünf verletzt.

4. Juni, 6.42 Uhr: Kritik an Moskaus Haltung

Der von Donald Trump (78) angepeilte Waffenstillstand bleibt weiterhin außer Reichweite. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha (50) forderte von Moskau eine Antwort auf ein Dokument mit Vorschlägen zu einer Friedenslösung ein, das der russischen Delegation am Montag bei der neuesten Runde von Friedensgesprächen in Istanbul übergeben worden war. "Wir fordern Russlands Antwort", schrieb Sybiha auf der Plattform X. "Jeder Tag des Schweigens beweist deren Wunsch, den Krieg fortzusetzen." Das Format der Istanbul-Gespräche sei zu einem Treffen über den Austausch von Kriegsgefangenen abgewertet worden. "Russland hat bisher jedes bedeutende Format einer für eine Waffenruhe abgelehnt", kritisierte Sybiha. "Dies wäre Grund genug für unsere Partner, neue Sanktionen gegen Russland zu verhängen, schon jetzt."

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha (50) will eine Antwort von Russland auf das übergebene Papier mit Vorschlägen zur Friedenslösung haben. © Virginia Mayo/Pool AP/dpa

4. Juni, 6.39 Uhr: Kämpfe in Region Donezk und im Grenzgebiet bei Sumy

Nach Angaben des Generalstabs in Kiew gab es im Tagesverlauf 134 russische Vorstöße. Immer noch ist Pokrowsk dabei einer der Schwerpunkte der russischen Angriffe. Eine weitere Offensive läuft demnach im Nordosten der Ukraine an der Grenze zu Russland. Der Generalstab bezeichnet die Lage etwas unscharf mit "Kursker Raum". Da praktisch keine ukrainischen Truppen mehr in der westrussischen Region Kursk selbst stehen, dürfte es sich vor allem um Angriffe auf die benachbarte ukrainische Region Sumy handeln. In der Nacht setzte das russische Militär erneut Drohnenschwärme gegen zahlreiche Ziele in der Ukraine ein. Nach Medienberichten wurden aus Städten wie Cherson und Odessa sowie Saporischschja zahlreiche Explosionen gemeldet. In Charkiw wurde mindestens ein Mensch durch herabfallende Trümmer einer Drohne verletzt.

4. Juni, 6.33 Uhr: Atombehörde warnt nach russischen Angriffen vor Unfall in AKW

Angesichts der jüngsten russischen Angriffe auf die Ukraine warnt die internationale Atombehörde IAEA vor der Gefahr eines atomaren Unfalls in einem Kernkraftwerk. IAEA-Chef Rafael Grossi (64) sagte bei einem Besuch in Kiew, die Präsenz seiner Organisation vor Ort sei auch mehr als drei Jahre nach Beginn des Kriegs unerlässlich, um die Gefahr eines schweren nuklearen Unfalls zu vermeiden. Die Lage sei auch für die nukleare Sicherheit weiter gefährlich. Die IAEA spielt seit Beginn des russischen Angriffskriegs beim Schutz und der Überwachung des Zustands und der Sicherheit der ukrainischen Kernkraftwerke eine zentrale Rolle.

IAEA-Chef Rafael Grossi (64) bezeichnete die Lage in der Ukraine für die nukleare Sicherheit weiter als "gefährlich". © -/Iranian Presidency/dpa

4. Juni, 6.30 Uhr: Selenskyj ändert Spitze der Militärführung

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (47) hat Veränderungen an der Spitze der Militärführung vorgenommen. So sei der bisherige Heereschef Mychajlo Drapatyj (42) von Organisationsaufgaben wie der Mobilmachung, dem Training und der Vorbereitung von Rekruten befreit worden, sagte Selenskyj. "Drapatyj wird sich als Kommandeur der Vereinigten Streitkräfte ausschließlich auf Gefechtsfragen konzentrieren, damit er sich zu 100 Prozent der Front widmen kann." Der Kompetenzbeschneidung war ein fataler russischer Raketenangriff auf einen Truppenübungsplatz in der Region Dnipropetrowsk vorausgegangen. Drapatyj selbst hatte als Konsequenz aus dem Fiasko, bei dem seinen Angaben nach zwölf Soldaten ums Leben kamen und Dutzende verletzt wurden, vor zwei Tagen per Telegram seinen Rücktritt angeboten. Doch der 42-Jährige gilt als einer der fähigsten ukrainischen Generäle.