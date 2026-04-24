24.04.2026 06:21 Ukraine-Krieg: Putin bei nächstem G20-Gipfel dabei?

US-Präsident Donald Trump hat sich grundsätzlich positiv zu einer möglichen Teilnahme des russischen Präsidenten Wladimir Putin am G20-Gipfel geäußert.

Ukraine - US-Präsident Donald Trump (79) hat sich grundsätzlich positiv zu einer möglichen Teilnahme des russischen Präsidenten Wladimir Putin (73) am G20-Gipfel diesen Dezember in Miami geäußert.

Russlands Präsident Wladimir Putin (73) nahm zuletzt 2019 an einem Gipfeltreffen teil. © Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa "Wenn er käme, wäre es wahrscheinlich ziemlich hilfreich", sagte Trump auf eine entsprechende Reporterfrage. Er habe den Ausschluss Russlands aus der G8 immer für eine unkluge Idee gehalten, sagte er. "Ich bin der Meinung, dass man mit jedem reden sollte." In der G20-Runde der großen Industrie- und Schwellenländer ist Russland zwar offiziell noch Mitglied. Putin nahm allerdings zuletzt 2019 physisch an einem Gipfeltreffen teil. Der Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) gehören 19 Staaten, die Europäische Union und die Afrikanische Union an. Zuvor hatte die "Washington Post" unter Berufung auf Regierungsvertreter berichtet, die US-Regierung plane eine Einladung Russlands. Allerdings sei noch keine Einladung versandt worden. Ukraine Ukraine-Krieg: US-Außenminister bezichtigt Selenskyj der Lüge Trump verwies unterdessen darauf, dass eine Einladung nicht notwendigerweise bedeute, dass Putin auch teilnimmt: "Um ehrlich zu sein, hätte ich meine Zweifel, ob er kommen würde". Alle relevanten Informationen zum Geschehen in der Ukraine und Russland gibt es hier im TAG24-Newsticker.

24. April, 6.20 Uhr: Trump kontert nach Ukraine-Aussage von Prinz Harry

Nach der Aufforderung von Prinz Harry (41) an die USA zu einer aktiveren Rolle im Ukraine-Krieg hat US-Präsident Donald Trump (79) zum Konter angesetzt. Trump habe von der Aussage keine Kenntnis, er wisse nur eines: "Harry spricht nicht für das Vereinigte Königreich", sagte Trump im Weißen Haus auf eine Reporterfrage. "Ich glaube, ich spreche noch eher für das Vereinigte Königreich als Prinz Harry es tut", sagte Trump. "Aber ich weiß seinen Rat sehr zu schätzen."

US-Präsident Donald Trump (79). © Mark Schiefelbein/AP/dpa

24. April, 6 Uhr: Putin bei nächstem G20-Gipfel dabei?

US-Präsident Donald Trump (79) hat sich grundsätzlich positiv zu einer möglichen Teilnahme des russischen Präsidenten Wladimir Putin (73) am G20-Gipfel diesen Dezember in Miami geäußert. "Wenn er käme, wäre es wahrscheinlich ziemlich hilfreich", sagte Trump auf eine entsprechende Reporterfrage. Er habe den Ausschluss Russlands aus der G8 immer für eine unkluge Idee gehalten, sagte er. "Ich bin der Meinung, dass man mit jedem reden sollte."



23. April, 21.23 Uhr: Kanzler Merz begrüßt EU-Entscheidung für Ukraine-Darlehen

Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) hat den Beschluss für das 90 Milliarden Euro schwere EU-Unterstützungsdarlehen für die Ukraine begrüßt. "Ich bin sehr dankbar, dass das Darlehen der Europäischen Union jetzt endgültig freigegeben worden ist", sagte Merz beim informellen EU-Gipfel in Zypern. Einen Tag nach Ende der Blockade des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban hatte die zyprische EU-Ratspräsidentschaft den erfolgreichen Abschluss eines formellen Entscheidungsverfahrens für das Milliardenpaket bekanntgegeben. Damit kann die Auszahlung der ersten Darlehensbeträge an die Ukraine geplant werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellte eine erste Zahlung noch in diesem Quartal in Aussicht.

Über Monate verhinderte Ungarn milliardenschwere EU-Finanzhilfen für die Ukraine. Die Blockade ist nun überwunden - der Bundeskanzler zeigt sich erleichtert. © Petros Karadjias/AP/dpa

23. April, 21.22 Uhr: Putin zu Internetsperren: Es geht um Sicherheit

Kremlchef Wladimir Putin (73) hat die zunehmenden Internetblockaden in Russland mit der Verhinderung von Terrorismus erklärt. Es gebe Probleme und Störungen des Internets in den großen Städten, sagte er laut Kreml bei einer Beratung mit der Regierung. Es gehe dann um operative Maßnahmen zur Verhinderung von Terroranschlägen. "Die Sicherheit von Menschen wird immer Priorität haben." Man müsse die Bevölkerung aber im Nachhinein informieren, sagte er. Lebenswichtige Dienste wie das staatliche Serviceportal "Gosuslugi", Zahlungssysteme und eine Terminvereinbarung bei Ärzten müssten auch in Zeiten von Einschränkungen funktionieren.

23. April, 21.20 Uhr: Nach Orban-Abwahl: EU will mit Ukraine über Beitritt reden

Nach der Abwahl des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban soll schnell die erste Runde von EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine gestartet werden. Es sei nun an der Zeit, nach vorn zu blicken und den nächsten Schritt vorzubereiten, sagte EU-Ratspräsident António Costa zum Auftakt eines informellen EU-Gipfels in Zypern. Dieser bestehe darin, die ersten Verhandlungskapitel für den EU-Beitritt der von Russland angegriffenen Ukraine zu eröffnen. Der Start der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine war bereits im Sommer 2024 beschlossen worden. Die Eröffnung des ersten Verhandlungsabschnitts wurde dann allerdings von Ungarn mit einem Veto blockiert. Orban begründete seine Blockade mit angeblichen großen Gefahren für die EU durch einen Beitritt der Ukraine. Er behauptete beispielsweise, dass die EU dadurch in einen Krieg mit Russland gezogen werde.

23. April, 19.01 Uhr: Litauen verlängert eigene Sanktionen gegen Russen und Belarussen

In Litauen hat das Parlament ein Sondergesetz über nationale Sanktionen für russische und belarussische Bürger um weitere zwei Jahre verlängert. Die Regelung war im April 2023 als Reaktion auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine verabschiedet worden und ist nach dem nun getroffenen Beschluss der Volksvertretung bis Ende 2027 gültig. Das Gesetz sieht etwa Beschränkungen für Russen und Belarussen vor, litauische Visa und Aufenthaltsgenehmigungen zu erhalten. Für Russen gelten zusätzliche Regeln bei der Einreise nach Litauen und dem Erwerb von Immobilien in dem baltischen EU- und Nato-Land.

23. April, 19 Uhr: EU beschließt neue Russland-Sanktionen - Kredit für Ukraine

Die EU hat neue Russland-Sanktionen beschlossen und den Weg für ein 90 Milliarden Euro schweres Unterstützungsdarlehen für die Ukraine freigemacht. Einen Tag nach Ende der Blockade des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban gab die zyprische EU-Ratspräsidentschaft den erfolgreichen Abschluss der formellen Entscheidungsverfahren für die beiden Projekte bekannt. Damit sind die neuen Sanktionen in Kraft gesetzt und die Auszahlung der ersten Darlehensbeträge an die Ukraine kann geplant werden. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sagte nach Abschluss der Entscheidungsverfahren, man werde der Ukraine alles geben, was sie brauche, um standzuhalten - bis Kremlchef Wladimir Putin begreife, dass sein Krieg ins Leere laufe. Russlands Kriegswirtschaft gerate zunehmend unter Druck, während die Ukraine deutliche Unterstützung erhalte.

Eigentlich hätten bereits im Februar neue EU-Sanktionen gegen Russland in Kraft treten sollen. Mit Verspätung ist es nun so weit - und für die Ukraine gibt es weitere gute Nachrichten. © Christoph Reichwein/dpa

23. April, 18.59 Uhr: Russisches Öl kommt wieder über Druschba-Pipeline

Nach einer Unterbrechung von drei Monaten erhält Ungarn wieder russisches Erdöl über die Druschba-Pipeline, die durch die Ukraine verläuft. Die erste Rohöllieferung sei am Morgen an der ungarischen Pumpstation Fenyeslitke nahe der ukrainischen Grenze angekommen, teilte der ungarische Mineralölkonzern MOL am Donnerstagnachmittag mit. MOL verarbeitet das russische Öl in der Raffinerie Szazhalombatta bei Budapest zu Benzin und anderen Mineralölprodukten. Die Pipeline war nach ukrainischer Darstellung bei einem russischen Drohnenangriff im Westen der Ukraine beschädigt worden.

23. April, 15.53 Uhr: Selenskyj hofft auf EU-Gelder im Mai und neue Sanktionen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Freigabe von EU-Hilfsgeldern von insgesamt 90 Milliarden Euro für sein Land gewürdigt. "Dieses europäische Paket gibt unserer Armee Stärke, verleiht der Ukraine mehr Widerstandsfähigkeit und ermöglicht uns, den sozialen Verpflichtungen gegenüber den Ukrainern nachzukommen", schrieb der Staatschef auf sozialen Netzwerken. Ziel sei, dass die ersten Zahlungen bereits im Mai oder spätestens im Juni erfolgen. "Die Gelder dieses europäischen Pakets werden unter anderem für die Produktion von Waffen und den Kauf notwendiger Waffen von den Partnern eingesetzt, die wir in der Ukraine noch nicht herstellen", fügte Selenskyj hinzu.

Der ukrainische Präsident begrüßt die Freigabe eines EU-Unterstützungsdarlehens für sein Land. (Archivbild) © Michael Kappeler/dpa

23. April, 15.52 Uhr: EU beschließt neue Russland-Sanktionen - Kredit für Ukraine

Die EU hat neue Russland-Sanktionen beschlossen und den Weg für ein 90 Milliarden Euro schweres Unterstützungsdarlehen für die Ukraine freigemacht. Einen Tag nach Ende der Blockade des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban gab die zyprische EU-Ratspräsidentschaft den erfolgreichen Abschluss der formellen Entscheidungsverfahren für die beiden Projekte bekannt. Damit können die neuen Sanktionen in Kraft gesetzt und die Auszahlung der ersten Darlehensbeträge an die Ukraine geplant werden. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sagte nach dem Abschluss der Entscheidungsverfahren, man werde der Ukraine alles geben, was sie brauche, um standzuhalten - bis Kremlchef Wladimir Putin begreife, dass sein Krieg ins Leere laufe. Russlands Kriegswirtschaft gerate zunehmend unter Druck, während die Ukraine deutliche Unterstützung erhalte.