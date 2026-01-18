Ukraine-Krieg: Russische Luftangriffe in Sumy und Odessa
Ukraine - Erneute russische Angriffe auf die Ukraine! In der nordöstlichen Region Sumy wurden nach Angaben von Rettungskräften bei Luftangriffen auf eine Wohngegend drei Frauen und ein sieben Jahre altes Kind verletzt.
Eine vorläufige Prüfung ergab Schäden an 15 Wohngebäuden.
In der südukrainischen Region Odessa gab es nach Angaben der Behörden im Bezirk Ismail erneut einen russischen Angriff auf kritische Infrastruktur. Verletzt wurde dabei nach ersten Erkenntnissen niemand.
Die Angriffe erfolgten, nachdem Vertreter der ukrainischen Regierung am Samstag in den USA eingetroffen waren, um mit der Regierung von Präsident Donald Trump (79) erneut über eine Beendigung des Ukraine-Kriegs zu verhandeln.
18. Januar, 9 Uhr: 20-Jährige stirbt bei russischem Angriff in Charkiw
Bei einem russischen Angriff auf die Stadt Charkiw im Nordosten der Ukraine ist nach Angaben der örtlichen Behörden eine 20-jährige Frau getötet worden.
Eine Frau sei nach den vorliegenden Informationen durch einen Drohnenangriff auf ein privates Haus gestorben, erklärte der Bürgermeister von Charkiw, Igor Terechow, am frühen Sonntagmorgen. Regionalgouverneur Oleh Synehubow erklärte später, das Opfer sei erst 20 Jahre alt gewesen.
Bei dem Angriff sei ein weiterer Mensch verletzt worden, führte der Gouverneur aus Außerdem habe eine 41-Jährige in der Folge eine "akute Stressreaktion" erlitten.
Titelfoto: Uncredited/Ukrainian Emergency Service/dpa