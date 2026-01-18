Ukraine-Krieg: Russische Luftangriffe in Sumy und Odessa

Ukraine - Erneute russische Angriffe auf die Ukraine! In der nordöstlichen Region Sumy wurden nach Angaben von Rettungskräften bei Luftangriffen auf eine Wohngegend drei Frauen und ein sieben Jahre altes Kind verletzt.

In der Region Sumy kam es erneut zu russischen Luftangriffen. (Archivbild) © Uncredited/Ukrainian Emergency Service/dpa

Eine vorläufige Prüfung ergab Schäden an 15 Wohngebäuden.

In der südukrainischen Region Odessa gab es nach Angaben der Behörden im Bezirk Ismail erneut einen russischen Angriff auf kritische Infrastruktur. Verletzt wurde dabei nach ersten Erkenntnissen niemand.

Die Angriffe erfolgten, nachdem Vertreter der ukrainischen Regierung am Samstag in den USA eingetroffen waren, um mit der Regierung von Präsident Donald Trump (79) erneut über eine Beendigung des Ukraine-Kriegs zu verhandeln.

Alle relevanten Informationen zum aktuellen Geschehen in der Ukraine und Russland gibt es hier im TAG24-Newsticker.