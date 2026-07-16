Ukraine-Krieg: Russland feuert wieder ballistische Raketen auf Kiew

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Das russische Militär hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht ein weiteres Mal mit ballistischen Raketen angegriffen.

Ukraine - Das russische Militär hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht ein weiteres Mal mit ballistischen Raketen angegriffen.

Eine ukrainische Rakete fängt während eines russischen Angriffs auf Kiew eine russische ballistische Rakete ab. (Symbolbild)
Eine ukrainische Rakete fängt während eines russischen Angriffs auf Kiew eine russische ballistische Rakete ab. (Symbolbild)  © Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Nach Auskunft von Bürgermeister Vitali Klitschko (54) bei Telegram gab es Einschläge in zwei Stadtteilen: In einem Lager im Westen der Stadt und einem unbewohnten Haus in einem östlichen Stadtbezirk seien Brände ausgebrochen.

Angaben der ukrainischen Luftwaffe zufolge feuerte das russische Militär in zwei Wellen mindestens acht Raketen auf die Dreimillionenstadt und ihre Umgebung ab.

Ballistische Raketen sind aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit schwieriger abzuwehren als Marschflugkörper, die von den Angreifern besser manövriert werden können und wegen ihrer geringen Flughöhe nicht so leicht vom Radar der Luftabwehr zu erfassen sind.

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Ukraine Ukraine-Krieg: US-Senatoren stellen Gesetz für neue Russland-Sanktionen vor

Während die ukrainische Flugabwehr eine relativ hohe Trefferquote gegen russische Drohnen und Marschflugkörper hat, ist sie gegen ballistische Raketen weitgehend machtlos.

Alle relevanten Informationen zum Geschehen in der Ukraine und Russland gibt es hier im TAG24-Newsticker.

16. Juli, 6.11 Uhr: Russland feuert wieder ballistische Raketen auf Kiew

Das russische Militär hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht ein weiteres Mal mit ballistischen Raketen angegriffen.

Nach Auskunft von Bürgermeister Vitali Klitschko (54) bei Telegram gab es Einschläge in zwei Stadtteilen: In einem Lager im Westen der Stadt und einem unbewohnten Haus in einem östlichen Stadtbezirk seien Brände ausgebrochen.

Angaben der ukrainischen Luftwaffe zufolge feuerte das russische Militär in zwei Wellen mindestens acht Raketen auf die Dreimillionenstadt und ihre Umgebung ab.

15. Juli, 22.30 Uhr: Erneut Tote nach russischen Angriffen in Saporischschja

Im südostukrainischen Gebiet Saporischschja sind mindestens fünf Zivilisten durch russische Angriffe getötet worden.

Allein in der gleichnamigen Gebietshauptstadt seien drei Menschen ums Leben gekommen und 15 verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region, Iwan Fedorow, bei Telegram mit. Zuvor hatte er über zwei getötete Männer infolge von Angriffen mit ferngesteuerten Drohnen in der frontnahen Stadt Orichiw informiert.

Die Großstadt Saporischschja ist ebenso nur etwas über 20 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Aufgrund der ständigen russischen Angriffe mit Drohnen, Bomben und Raketen herrscht in der Industriestadt fast rund um die Uhr Luftalarm.

Die Ukraine wehrt sich seit über vier Jahren mit westlicher Unterstützung gegen eine russische Invasion.

Ständige russische Drohnen- und Bombenattacken lassen die Großstadt Saporischschja und andere frontnahe Gebiete in der Ukraine nicht zur Ruhe kommen.
Ständige russische Drohnen- und Bombenattacken lassen die Großstadt Saporischschja und andere frontnahe Gebiete in der Ukraine nicht zur Ruhe kommen.  © Kateryna Klochko/AP/dpa

15. Juli, 20.47 Uhr: Drohne tötet Chefingenieur des AKW Saporischschja

Eine ukrainische Drohne soll nach russischen Angaben den Chefingenieur des besetzten Atomkraftwerks Saporischschja in der Südostukraine getötet haben.

"Eine Drohne der ukrainischen Streitkräfte griff einen Dienstwagen des AKWs an der Grenze zwischen dem Werksgelände des Kraftwerks und der Stadt Enerhodar an", sagte der Chef des russischen Atomkonzerns Rosatom, Alexej Lichatschow, gemäß einer Mitteilung bei Telegram.

Es sei ein zielgerichteter Angriff gewesen. Ebenso sei der Fahrer des Dienstwagens bei dem Angriff ums Leben gekommen.

Lichatschow verlangte demnach von der internationalen Atomaufsicht IAEA eine "klare Reaktion". Die russische Führung sei informiert worden.

15. Juli, 18.00 Uhr: EU hält trotz hoher Öl-Preise an Russland-Preisdeckel fest

Die EU wird ihr Sanktionssystem zur Begrenzung von Russlands Einnahmen aus Ölexporten trotz der gestiegenen Weltmarktpreise wegen des Iran-Kriegs vorerst nicht lockern.

Vertreter der Mitgliedstaaten verständigten sich nach Angaben von Diplomaten darauf, eine eigentlich an diesem Mittwoch anstehende automatische Anpassung bis zum 23. Juli auszusetzen.

Ohne die Aussetzung hätte die derzeitige Preisobergrenze von 44,1 US-Dollar pro Barrel (159 Liter) nun deutlich angehoben werden müssen. Dies sieht eine Regelung vor, die sicherstellen soll, dass die Preisobergrenze den Marktpreisen automatisch folgt und dauerhaft rund 15 Prozent unter dem durchschnittlichen Preis für russisches Rohöl liegt.

So soll ihre Wirkung zur Begrenzung der russischen Öleinnahmen erhalten bleiben.

Eine Einigung auf ein neues Paket mit Russland-Sanktionen der EU lässt weiter auf sich warten.
Eine Einigung auf ein neues Paket mit Russland-Sanktionen der EU lässt weiter auf sich warten.  © Ramon Espinosa/AP/dpa

15. Juli, 17.36 Uhr: Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in Ostukraine

Durch russischen Beschuss sind im ostukrainischen Gebiet Donezk nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen getötet worden.

Acht weitere Menschen seien bei Angriffen unter anderem mit ferngesteuerten Drohnen verletzt worden, teilte der Militärgouverneur der Region, Wadym Filaschkin, bei Telegram mit.

Den Angaben nach waren die Siedlung Jasna Poljana und die nahe Stadt Kramatorsk Angriffsziele. Kramatorsk ist nur etwa zwölf Kilometer von der Frontlinie entfernt.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen die russische Invasion. Zuletzt hatten Experten der Vereinten Nationen einen Anstieg ziviler Opfer durch die Kampfhandlungen festgestellt.

In der Ostukraine gehen die Kämpfe zwischen russischen und ukrainischen Truppen unverändert weiter.
In der Ostukraine gehen die Kämpfe zwischen russischen und ukrainischen Truppen unverändert weiter.  © Francisco Richart/ZUMA Press Wire/dpa

15. Juli, 17.33 Uhr: Baltenstaaten warnen vor möglichen russischen Provokationen

Die Präsidenten von Litauen und Lettland, Gitanas Nauseda und Edgars Rinkevics, haben vor möglichen russischen Provokationen an der Nato-Ostflanke gewarnt.

Die Staatschefs der beiden baltischen EU- und Nato-Staaten berichteten nach einem Treffen in Vilnius von vorliegenden Geheimdienstinformationen über russische Pläne für Sabotageversuche und hybride Angriffe auf kritische Infrastruktur. Wann, wo und gegen wen derartige Attacken stattfinden könnten, ließen sie offen.

"Wir müssen äußerst auf die Phase des Krieges in der Ukraine vorbereitet sein, in der Russland keine Siege mehr erringt und nicht mehr auf dem Schlachtfeld vorrücken kann", sagte Rinkevics.

Russland könnte dann dazu übergehen, indirekt den Nato-Beistandsartikel 5 und die Reaktionsmechanismen auf Ebene des westlichen Verteidigungsbündnisses und der EU zu testen. "Wir müssen bereit sein, auf neue Bedrohungen zu reagieren."

15. Juli, 14.51 Uhr: EU und Ukraine schließen Drohnen-Deal

Die EU und die Ukraine schließen eine neue Partnerschaft zur gemeinsamen Produktion von Drohnen.

Wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (67) bei einem Besuch in Kiew ankündigte, geht es darum, Stärken miteinander zu verbinden. Das Wissen, das die Ukraine über den Einsatz von Drohnen- und Drohnenabwehrsystemen erworben habe, sei wahrhaft einzigartig, sagte sie.

Europa verfüge hingegen über enorme technologische und industrielle Kapazitäten und habe sichere und geschützte Produktionsstandorte, die zur Ausweitung der Fertigung beitragen könnten.

"Die Ereignisse hier und in anderen Teilen der Welt haben uns gezeigt, wie wichtig es für unsere Sicherheit ist, einsatzerprobte Drohnensysteme schnell und in großer Stückzahl bereitstellen zu können", sagte sie mit Blick auf die Kriege in der Ukraine und im Iran.

Ziel des "Drohnen-Deals" sei es, die nötigen Impulse zu geben, um Investitionen und Produktion entscheidend zu steigern.

Mit vereinten Kräften wollen die EU und die Ukraine die Produktionen von Drohnen hochfahren.
Mit vereinten Kräften wollen die EU und die Ukraine die Produktionen von Drohnen hochfahren.  © Mykola Tys/AP/dpa

15. Juli, 12.39 Uhr: Deutschland beteiligt sich an Manöver der Ukraine-Koalition

Deutschland wird sich doch an dem ersten Manöver der von Ukraine-Verbündeten gegründeten "Koalition der Willigen" beteiligen.

Am Freitag werde man in einer Sitzung des deutsch-französischen Sicherheits- und Verteidigungsrats darüber beraten, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius der Deutschen Presse-Agentur.

"Deutschland wird sich an diesem Manöver beteiligen. Die Bundesregierung prüft, wie diese Beteiligung aussehen wird." Am Dienstag hatte es noch aus Regierungskreisen geheißen, dass Deutschland sich nicht beteiligen werde.

15. Juli, 10.10 Uhr: US-Senatoren stellen Gesetz für neue Russland-Sanktionen vor

Mehrere Senatoren der beiden großen Parteien in den USA haben einen überarbeiteten Gesetzentwurf für neue Sanktionen gegen Russland vorgestellt - ein zentrales Anliegen des kürzlich gestorbenen republikanischen Senators Lindsey Graham.

Die von Republikanern und Demokraten gestützte Initiative sehe Zölle in Höhe von bis zu 100 Prozent vor, die sich gegen die größten Abnehmer von russischem Öl und Gas richten sollten, sagte der demokratische Senator Richard Blumenthal bei einer Pressekonferenz. Namentlich erwähnte er dabei unter anderem China und Indien.

Ausnahmen soll es demnach für Länder geben, die weniger als 15 Prozent des Erdgases aus Russland importieren und "bedeutende Maßnahmen" ergreifen, um diese Käufe zu reduzieren. "Unsere europäischen Verbündeten sind hier also nicht betroffen", hob Blumenthal hervor.

Er betonte zudem, dass die Initiative zwar mitunter als "Zollgesetz" bezeichnet worden sei, der Entwurf jedoch umfassende Sanktionen gegen weite Teile der russischen Wirtschaft vorsehe, darunter gegen die Energiebranche, den Finanzsektor und die Rüstungsindustrie sowie gegen Oligarchen, Geschäftsleute und Russlands Präsidenten Wladimir Putin selbst.

15. Juli, 8.08 Uhr: Von der Leyen will in Kiew Initiativen zur Verteidigung ankündigen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (67) besucht zum elften Mal seit Kriegsbeginn die Ukraine.

"Ich werde neue Initiativen zur Integration unserer Verteidigungsindustrien ankündigen. Damit wir mehr und schneller produzieren können", kündigte sie nach ihrer Ankunft in der Hauptstadt Kiew auf X an.

Es sei ein besonderer Moment: "Die Ukraine hat eine starke militärische Dynamik aufgebaut. Das Blatt wendet sich." Bei dem Besuch werde man außerdem über den EU-Beitritt und die Vorbereitungen auf den kommenden Winter sprechen.

Die EU treibt die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine voran. Mit einem Abschluss der Gespräche wird bei der Ukraine aber nicht vor dem kommenden Jahrzehnt gerechnet.

Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (67) reiste bereits mehrfach in die Ukraine.
Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (67) reiste bereits mehrfach in die Ukraine.  © Virginia Mayo/AP/dpa

15. Juli, 7.50 Uhr: Tote und Verletzte bei russischem Angriff auf Odessa

Russische Angriffe auf die Hafenstadt Odessa im Süden der Ukraine haben nach Behördenangaben mindestens drei Menschen das Leben gekostet.

Drei weitere Personen seien verletzt worden, teilte der Leiter der örtlichen Militärverwaltung, Serhij Lyssak, am Mittwochmorgen auf sozialen Netzwerken mit. "Alle wurden mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert", schrieb er. Seinen Angaben nach wurden bei der Attacke auch mehrere Wohnhäuser beschädigt.

Das russische Militär hat einen Angriff auf Odessa bestätigt. Bei einem kombinierten Schlag mit "luftbasierten Hochpräzisionswaffen und Kampfdrohnen" seien in den Häfen Odessa und Tschornormorsk Reservoirs und Anlagen zur Verschiffung von Treibstoffen für das ukrainische Militär getroffen worden, hieß es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums in Moskau am Morgen. Außerdem sei eine Drohnenfabrik beschossen worden.

Titelfoto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

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