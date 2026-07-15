15.07.2026 06:24 Ukraine-Krieg: US-Senatoren stellen Gesetz für neue Russland-Sanktionen vor

Gibt es bald neue US-Sanktionen gegen Russland? Der Senat ringt darum seit langem, ein zentraler Unterstützer war Senator Graham.

Ukraine - Mehrere Senatoren der beiden großen Parteien in den USA haben einen überarbeiteten Gesetzentwurf für neue Sanktionen gegen Russland vorgestellt - ein zentrales Anliegen des kürzlich gestorbenen republikanischen Senators Lindsey Graham (†71).

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) reicht dem US-Senator Lindsey Graham (†71) die Hand. (Archivbild) © Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office via AP/dpa Die von Republikanern und Demokraten gestützte Initiative sehe Zölle in Höhe von bis zu 100 Prozent vor, die sich gegen die größten Abnehmer von russischem Öl und Gas richten sollten, sagte der demokratische Senator Richard Blumenthal (80). Namentlich erwähnte er dabei unter anderem China und Indien. Ausnahmen soll es demnach für Länder geben, die weniger als 15 Prozent des Erdgases aus Russland importieren und "bedeutende Maßnahmen" ergreifen, um diese Käufe zu reduzieren. "Unsere europäischen Verbündeten sind hier also nicht betroffen", hob Blumenthal hervor. Ukraine Ukraine-Krieg: Russland attackiert Frachter vor Odessa Er betonte zudem, dass die Initiative zwar mitunter als "Zollgesetz" bezeichnet worden sei, der Entwurf jedoch umfassende Sanktionen gegen weite Teile der russischen Wirtschaft vorsehe. Alle relevanten Informationen zum Geschehen in der Ukraine und Russland gibt es hier im TAG24-Newsticker.

15. Juli, 6.14 Uhr: Drei Tote laut ukrainische Behörden bei russischen Angriffen auf Handelsschiffe

Bei russischen Angriffen auf Handelsschiffe vor der Küste der Region Odessa und im Schwarzen Meer sind am Dienstag nach Behördenangaben drei Menschen getötet worden. Bei Angriffen auf Hafeninfrastruktur in der Region Odessa sei ein unter der Flagge der Marshallinseln fahrendes Schiff von einer Drohne getroffen worden, teilte Regionalgouverneur Oleh Kiper mit. "An Bord brach ein Feuer aus. Leider wurden zwei Menschen getötet." Im Schwarzen Meer seien außerdem zwei unter tansanischer und liberianischer Flagge fahrende Handelsschiffe angegriffen worden, erklärte Kiper. Der Kapitän eines der beiden Schiffe sei dabei getötet worden. Die übrigen elf Besatzungsmitglieder, von denen drei verletzt worden seien, wurden nach Angaben des Gouverneurs in Sicherheit gebracht. "Jeder dieser zynischen feindlichen Angriffe stellt ein Kriegsverbrechen gegen die friedliche Bevölkerung, die zivile Schifffahrt und die globale Ernährungssicherheit dar", betonte der Gouverneur.

Russland griff erneut mehrere Schiffe bei Odessa mit Drohnen an. Es gibt Opfer. © Jussi Nukari/Lehtikuva/dpa

15. Juli, 6.09 Uhr: Graham verkündete Unterstützung des Weißen Hauses in Kiew