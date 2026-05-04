Ukraine-Krieg: Selenskyj setzt auf rasche Auszahlung der EU-Milliarden

Ukraine - Bisher hat er einen Besuch in Kiew strikt vermieden - nun will der Moskau-freundliche slowakische Regierungschef Robert Fico (61) erstmals in die Ukraine reisen.

Unter Robert Fico (61) stellte die Slowakei jegliche Militärhilfe für Kiew ein. Nun will der Regierungschef erstmals in die Ukraine reisen. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Nach einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (48) erklärte Fico am Samstag: "Wir werden das Format gemeinsamer Regierungssitzungen fortsetzen und zudem gegenseitige Besuche in unseren Hauptstädten vornehmen."

Nach der Abwahl von Ungarns Regierungschef Viktor Orban (62) ist Fico der engste Verbündete von Kreml-Chef Wladimir Putin in der EU.

Der nationalistische slowakische Regierungschef erklärte nun, er habe bestätigt, "dass die Slowakei den EU-Beitritt der Ukraine unterstützt, denn wir wollen, dass die Ukraine, unser Nachbar, ein stabiles und demokratisches Land ist".

Er äußerte zudem den Wunsch nach freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Nachbarländern.

Er werde Selenskyj auch am Montag am Rande des Gipfeltreffens der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in der armenischen Hauptstadt Eriwan sehen.

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