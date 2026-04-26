26.04.2026 11:06 Ukraine-Krieg: Toter und Verletzte nach Attacken auf Krim

Bei ukrainischen Drohnenangriffen sind auf der Krim mindestens ein Mensch getötet und vier weitere verletzt worden.

Ukraine - Kiew wehrt sich mit Drohnenschlägen auf russische Ziele gegen Moskaus Angriffskrieg. Besonders folgenreich waren die Attacken nun im Gebiet Wologda und auf der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim.

Kiew wehrt sich mit Drohnenschlägen gegen Moskaus Angriffskrieg. (Archivfoto) © Efrem Lukatsky/AP/dpa Bei ukrainischen Drohnenangriffen sind auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim laut Behörden in der Stadt Sewastopol mindestens ein Mensch getötet und vier weitere verletzt worden. Der Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, sprach von einer der schwersten Attacken überhaupt und Schäden an 34 Wohnblöcken in verschiedenen Stadtteilen. Im russischen Gebiet Wologda berichtete Gouverneur Georgi Filimonow von fünf Verletzten nach einem Drohnenangriff auf das Werk Apatit, das zu den größten Düngemittelproduzenten in Russland gehört. Durch den Drohnenangriff sei eine Hochdruckleitung mit Schwefelsäure beschädigt worden, fünf Menschen hätten Verätzungen erlitten, sagte Filimonow. Ukraine Tot geglaubter Soldat meldet sich bei Familie: Jetzt will der Staat ein Haufen Geld Alle relevanten Informationen zum Geschehen in der Ukraine und Russland gibt es hier im TAG24-Newsticker.

26. April, 11 Uhr: Selenskyj fordert Ende von Moskaus "nuklearem Terrorismus"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) hat zum 40. Jahrestag der Atomkatastrophe von Tschernobyl eine Beendigung des russischen "nuklearen Terrorismus" gefordert. Mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine und Drohnenangriffen bringe Russland die Welt erneut an den Rand einer Katastrophe, teilte Selenskyj in einem Telegram-Kanal mit. Voriges Jahr wurde die Sicherheitshülle aus Stahl über dem Unglücksreaktor 4 des am 26. April 1986 havarierten Kraftwerks beschädigt. Das Bauwerk solle den Strahlenaustritt und die Kontamination verhindern, seine Erhaltung liege im Interesse aller, sagte Selenskyj. Die Kosten für die Reparatur der Stahlkonstruktion werden mit einer halben Milliarde Euro veranschlagt.

26. April, 8.55 Uhr: Toter und Verletzte nach Attacken auf Krim

Bei ukrainischen Drohnenangriffen sind auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim laut Behörden in der Stadt Sewastopol mindestens ein Mensch getötet und vier weitere verletzt worden. Der Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, sprach von einer der schwersten Attacken überhaupt und Schäden an 34 Wohnblöcken in verschiedenen Stadtteilen. Die in Sewastopol stationierte russische Schwarzmeerflotte, aber auch die Flugabwehr und mobile Gruppen hätten 71 Flugobjekte abgeschossen, sagte er. Auch Einfamilienhäuser und Autos seien beschädigt worden, sagte Raswoschajew. Durch Trümmer abgeschossener Drohnen sei es vereinzelt zu Bränden gekommen. Die Oberleitung einer Bahnstrecke wurde demnach beschädigt; der Gouverneur kündigte mögliche Verspätungen bei Nahverkehrszügen an.

In Sewastopol ist zuletzt nach Angriffen mindestens ein Mensch getötet worden. (Archivfoto) © Ulf Mauder/dpa

25. April, 21.51 Uhr: Acht Tote und dutzende Verletzte bei Bombenangriffen auf Dnipro

Bei stundenlangen russischen Angriffen auf die ostukrainische Stadt Dnipro sind nach Behördenangaben mindestens acht Menschen getötet und dutzende weitere verletzt worden. Die Bomben- und Drohnenangriffe begannen in der Nacht zum Samstag und dauerten rund 20 Stunden lang bis in den späten Nachmittag, wie Bürgermeister Borys Filatow berichtete. Beschossen wurden Wohnhäuser, Unternehmen und Energie-Infrastruktur. Mindestens 49 Menschen wurden laut Filatow verletzt, darunter zwei Kinder. Auch sein Stellvertreter sei schwer verletzt worden, berichtete der Bürgermeister. Weitere zehn Menschen wurden in der Region Dnipropetrowsk verletzt. Stundenlang durchsuchten Rettungskräfte die Trümmer auf der Suche nach Opfern und Überlebenden. Ein Wohnhaus wurde den Angaben zufolge zweimal in zeitlichem Abstand bombardiert. Das russische Verteidigungsministerium sprach von einem "massiven Angriff" auf militärische Ziele in der Ukraine. Moskau leugnet regelmäßig Angriffe auf Zivilisten in dem seit mehr als vier Jahren andauernden Krieg. Dnipro liegt mehr als hundert Kilometer von der Front entfernt. Die Industriestadt war bereits in den vergangenen Tagen von Russland ins Visier genommen worden.

Wohnhäuser und Infrastruktur wurden beschossen. Mehrere Menschen verloren in der Ukraine ihr Leben. © DNIPROPETROVS'K REGIONAL MILITARY ADMINISTRATION / AFP

25. April, 14.48 Uhr: Selenskyj vereinbart Rüstungskooperation mit Aserbaidschan

Die Ukraine und Aserbaidschan haben bei einem Besuch von Präsident Wolodymyr Selenskyj in Baku eine engere militärtechnische Zusammenarbeit vereinbart. Sechs Dokumente seien unterzeichnet worden, teilte Selenskyj nach einem Treffen mit dem aserbaidschanischen Staatschef Ilham Aliyev auf dem Portal X mit. "Der Schlüssel liegt im Rüstungskomplex – wir werden unsere Zusammenarbeit ausbauen und vertiefen", schrieb er. Details nannte Selenskyj nicht. Er traf aber zu Beginn des Besuchs mit seinen Spezialisten zusammen, die auch in Aserbaidschan die ukrainische Erfahrung im Drohnenkrieg vorstellten

25. April, 12.09 Uhr: Russische Drohne stürzt über Stadt in Rumänien ab

In Rumänien ist im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine eine Drohne abgestürzt. Das Geschoss ging über der Grenzstadt Galati nieder und traf das Nebengebäude eines Wohnhauses sowie einen Strommast, wie das rumänische Verteidigungsministerium mitteilte. Verletzt wurde niemand, die Schäden seien als gering zu bezeichnen, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Drohne sei mit Sprengstoff beladen gewesen, gab der Katastrophenschutz in Galati bekannt. Um sie sicher zu bergen und den offensichtlich nicht explodierten Sprengkörper zu entschärfen, wurden alle Menschen im Umkreis von 200 Metern rund um die Absturzstelle evakuiert.

25. April, 10.30 Uhr: Tote und Verletzte durch russischen Luftangriff

Ein massiver russischer Luftangriff hat in ukrainischen Städten Tote, Verletzte und schwere Schäden verursacht. Neben Drohnen und ballistischen Raketen kamen nachts nach Angaben der ukrainischen Flugabwehr auch Marschflugkörper zum Einsatz. In beinahe allen Landesteilen wurde Luftalarm ausgelöst und die Bevölkerung aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Das ukrainische Außenministerium sprach am Morgen danach von mindestens fünf Toten und mehr als 30 Verletzten.

Rettungskräfte räumen die Trümmer eines durch einen russischen Angriff zerstörten Wohnhauses weg. © Mykola Synelnykov/AP/dpa

25. April, 7.27 Uhr: Fake-Report macht Selenskyj zum Kunsträuber!

Im Internet ist eine gefälschte BBC-Reportage aufgetaucht, die einen Gemäldediebstahl in Italien in Verbindung bringt mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Erzählt wird in dem Video, dass ein Ende März aus einem Museum in der Nähe von Parma gestohlenes Bild von Paul Cézanne im Präsidialamt Selenskyjs hänge. Behauptet wird, dass Selenskyj das Gemälde von der Mafia bekommen habe. Allerdings ist die gesamte Reportage gefälscht, wie die Sender France 24 und Euronews berichten. So hat die BBC nie eine solche Reportage gemacht und das in den Videos präsentierte "Beweismaterial" ist unecht. So wurde das Cézanne-Bild in eine der Selenskyj-Videobotschaften hinein retuschiert. Im Original hängt nach Angaben der Investigativjournalisten ein Werk des ukrainischen Künstlers Andrij Tschebotaru an der Stelle. Die Fälschung soll den Recherchen zufolge von einem dem russischen Militärgeheimdienst nahestehenden Netzwerk produziert und verbreitet worden sein. Tatsächlich wurde das Material durch ein Matrjoschka genanntes Netz von kremlnahen Bots gestreut, die schon in der Vergangenheit mit der Verbreitung von gefälschten Meldungen renommierter westlicher Medien aufgefallen sind.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde zuletzt Ziel von russischer Propaganda. (Archivfoto) © Uncredited/AP/dpa

24. April, 21.42 Uhr: Tote nach russischem Angriff im Gebiet Cherson

Im südukrainischen Gebiet Cherson sind nach Behördenangaben zwei Menschen durch eine ferngesteuerte russische Drohne getötet worden. Der Mann und die Frau seien in der Gebietshauptstadt Cherson auf einem Moped unterwegs gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft des Gebiets bei Telegram mit. Mindestens neun weitere Zivilisten seien durch vergleichbare Drohnenangriffe in der Frontstadt und an anderen Orten der Region verletzt worden. Zudem erlitten drei Menschen Verletzungen bei einem Artilleriebeschuss des Dorfes Komyschany.

24. April, 16.28 Uhr: Russland und Ukraine tauschen jeweils 193 Kriegsgefangene aus

Ukrainische Angehörige von Armee, Nationalgarde, Grenzschutz und nationaler Polizei seien in ihre Heimat zurückgekehrt, schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in sozialen Netzwerken. Das Verteidigungsministerium Russlands in Moskau teilte mit, die freigelassenen russischen Soldaten seien noch in Belarus, wo der Austausch stattgefunden habe. Zuletzt hatten die Kriegsparteien Anfang März jeweils 500 Gefangene freigelassen.

Bereits vor rund einem Jahr, im Juli 2025, wurden Gefangene ausgetauscht. (Archivfoto) © Efrem Lukatsky/AP/dpa

24. April, 14.49 Uhr: Sicherheitsgespräche zwischen Selenskyj und Saudi-Arabien

Ukraines Präsident landete Freitag in Dschiddah. Selenskyj hat inmitten des Iran-Krieges engere Beziehungen zu mehreren Golf-Staaten geknüpft und Verteidigungsabkommen geschlossen, unter anderem mit Saudi-Arabien. Damit soll die Expertise der Ukraine beim Abschuss von Drohnen weitergegeben werden. Die Ukraine entsandte zudem Dutzende Militärexperten in mehrere Länder der Region, wo diese zum Abschuss iranischer Drohnen eingesetzt wurde. Saudi-Arabien unterhält gute Beziehungen sowohl zur Ukraine als auch zu Russland. Das Land war zudem Gastgeber von Gesprächen mit US-Vertretern.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48, l.) ist nach Angaben aus Kiew in Saudi-Arabien für Gespräche mit Kronprinz Mohammed bin Salman (40) eingetroffen. (Archivbild) © -/Ukrainian Presidential Press Office via AP/dpa

24. April, 14.19 Uhr: Kiew entlässt Kommandeure wegen verfälschter Lageberichte

Der ukrainische Generalstab hat zwei hochrangige Offiziere wegen verfälschter Lageberichte aus dem Frontgebiet in der Region Charkiw ihres Postens enthoben. Das bisherige Kommando habe "die reale Lage verschleiert, eine Reihe von Stellungen ging verloren und es wurden Fehler bei der Versorgung von Soldaten begangen", teilte der Generalstab in sozialen Netzwerken mit. Ausgewechselt wurde neben dem Kommandeur der 14. mechanisierten Sonderbrigade auch der Chef des übergeordneten 10. Armeekorps. Den Angaben nach handelt es sich um Frontabschnitte östlich des Flusses Oskil bei der Stadt Kupjansk. Mit Booten und Transportdrohnen werde dort die Versorgung der ukrainischen Einheiten sichergestellt, die durch "systematische Luft- und Raketenangriffe des Gegners" auf die Flussübergänge erschwert sei. Gegen die ehemalige Führung der 14. Sonderbrigade seien dienstliche Ermittlungen eingeleitet worden.

Ein Mann zieht sein Motorrad auf einer zerstörten Brücke über den Fluss Oskil während einer Evakuierung in Kupjansk. (Archivbild) © Evgeniy Maloletka/AP/dpa

24. April, 12.09 Uhr: Russischer Geheimdienst tötet mutmaßlichen Attentäter

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat nach eigenen Angaben einen angeblich geplanten Terroranschlag auf die Führung der russischen Telekommunikationsaufsichtsbehörde Roskomnadsor verhindert. Ein Verdächtiger aus Moskau sei bei seiner Festnahme getötet worden, hieß es. Die Behörde wirft ihm und weiteren mutmaßlich Beteiligten vor, die Sprengung eines Autos vorbereitet zu haben. Sie sollen über den Messenger Telegram von ukrainischen Geheimdiensten angeworben worden sein. Die Angaben lassen sich unabhängig nicht überprüfen.

Die Zentrale des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB in Moskau. (Archivbild) © Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/dpa

24. April, 10.37 Uhr: Russland drohen nach Orban-Abwahl schärfere EU-Sanktionen

Nach der Abwahl des in den vergangenen Jahren immer wieder blockierenden ungarischen Regierungschefs Viktor Orban (62) droht Russland eine deutliche Verschärfung von EU-Sanktionen. Aus dem Kreis der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten gebe es Druck, ein 21. Paket mit Strafmaßnahmen fertigzustellen, sagte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas (48) nach Beratungen bei einem EU-Gipfel in Zypern. Dies würde auch ein klares Signal an Russland senden, dass es nicht darauf hoffen kann, dass der EU bei der Unterstützung der Ukraine irgendwann der Atem ausgehe.

Viktor Orban (62) hatte EU-Sanktionen gegen Russland immer wieder blockiert. (Archivbild) © Omar Havana/AP/dpa

24. April, 8.14 Uhr: Ehepaar bei russischem Angriff auf Hafenstadt Odessa getötet

In der ukrainischen Hafenstadt Odessa sind bei einem russischen Angriff zwei Menschen getötet worden. Es handele sich um ein Ehepaar, beide seien 75 Jahre alt gewesen, schrieb Militärverwaltungschef Serhij Lyssak bei Telegram. Weitere 15 Menschen seien verletzt worden. Acht von ihnen befinden sich demnach in medizinischen Einrichtungen. Moskaus Militär habe ein Wohnviertel angegriffen, schrieb Lyssak. Durch Drohneneinschläge seien mindestens drei Wohnhäuser beschädigt worden, teilte Gouverneur Oleh Kiper mit. Auch auf einem Handelsschiff habe es einen Einschlag gegeben. An Bord sei ein Feuer ausgebrochen, das aber schnell gelöscht worden sei.