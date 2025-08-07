Ukraine-Krieg: Treffen sich Trump, Selenskyj und Putin schon nächste Woche?

Fortsetzung des Artikels laden

24. Juli, 7.16 Uhr: Wieder Angriffe auf Ukraine

Medienberichten zufolge gingen auch die zuletzt intensivierten, massiven russischen Angriffe auf die Ukraine unvermindert weiter. Die ukrainische Nachrichtenagentur RBK-Ukraine berichtete unter Berufung auf Behördenangaben von nächtlichen Drohnenangriffen auf die Hafenstadt Odessa die südliche Stadt Mykolajiw. In Odessa seien laut dem Gouverneur Oleh Kiper Sehenswürdigkeiten in der Altstadt, die zum Unesco-Weltkulturerbe gehört, beschädigt. RBK-Ukraine zufolge war auch die zentralukrainische Stadt Tscherkassy Ziel von Luftangriffen. Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als drei Jahren gegen eine russische Invasion. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie auch immer wieder Ziele in Russland an. Die Schäden und Opfer stehen in keinem Verhältnis zu den verheerenden Folgen des russischen Angriffskrieges auf ukrainischer Seite.

Bei einem ukrainischen Angriff auf eine Wohnsiedlung in Horliwka wurde ein Zivilist getötet. (Archivbild) © Ilya Pitalev/Sputnik/dpa

24. Juli, 7.14 Uhr: Angriffe gehen weiter - Russland meldet Tote

Bei einem nächtlichen ukrainischen Drohnenangriff in Russland im Badeort Sotschi am Schwarzen Meer wurde russischen Angaben nach eine Frau getötet. Die Zivilistin sei durch herabfallende Trümmerteile umgekommen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das regionale Krisenzentrum. Eine weitere Frau sei schwer verletzt worden, hieß es. Tass meldete zudem den Tod eines Zivilisten im russisch besetzten Gebiet Donezk im Osten der Ukraine. Dieser sei bei einem ukrainischen Angriff auf eine Wohnsiedlung in Horliwka getötet worden, hieß es unter Berufung auf die russische Besatzungsverwaltung.

24. Juli, 7.10 Uhr: Proteste reißen nicht ab

Allein in der Hauptstadt Kiew versammelten sich am Mittwoch wieder in Hörweite des Präsidentensitzes und trotz geltendem Kriegsrecht nach Medienberichten mindestens 1500 Menschen. Auch in über einem Dutzend weiteren Großstädten wie Lwiw, Charkiw und Odessa kam es zu Demonstrationen. Die Teilnehmerzahlen überstiegen die Werte des Vortages deutlich, als es zu ersten spontanen Versammlungen gekommen war. Denn Tags zuvor hatte das Parlament in Kiew im Eiltempo Gesetznormen beschlossen, die das 2015 geschaffene Nationale Antikorruptionsbüro (NABU) und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP) weitgehend der Generalstaatsanwaltschaft unterstellen. Spontan protestierten in mehreren Großstädten Tausende vor allem junge Menschen gegen die Novelle und forderten ein Veto des Präsidenten.

Teilnehmer halten Transparente während einer Demonstration gegen ein Gesetz, das die Unabhängigkeit von Antikorruptionsorganen beschränkt. © Mykola Tys/AP/dpa

24. Juli, 7.08 Uhr: Neues Gesetz zur Korruptionsbekämpfung soll kommen

Mit Blick auf das nun neu angekündigte Gesetz zur Korruptionsbekämpfung versprach Selenskyj in seiner am Abend veröffentlichten Videobotschaft, es werde die Antwort auf alle Sorgen der Demonstranten sein und die Unabhängigkeit der Behörden zur Korruptionsbekämpfung gewährleisten. Er warf den Instituten erneut "russischen Einfluss" vor. Das neue Gesetz werde das verhindern. Details nannte Selenskyj allerdings nicht. Auch Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko warb bei einem Treffen mit den Botschaftern der G7-Staaten für die kommende Novelle. "Die Regierung der Ukraine ist auf Nulltoleranz gegenüber der Korruption eingestellt", schrieb die Regierungschefin bei Telegram.

24. Juli, 7.06 Uhr: Bereits früher vereinbarter Austausch im Gange

Am Mittwochabend wurde bekannt, dass der letzte Austausch Gefangener, der bei Verhandlungen im Juni vereinbart worden war, vollzogen worden sei. "Zurzeit befinden sich die russischen Soldaten auf dem Territorium der Republik Belarus", teilte das Verteidigungsministerium in Moskau bei Telegram mit. Nach Angaben Medinskis wurden jeweils 250 Kriegsgefangene ausgetauscht. Insgesamt belaufe sich die Zahl der Ausgetauschten auf gut 2400. Wenig später bestätigte Selenskyj den aktuellen Austausch. "Heute fand bereits die neunte in Istanbul vereinbarte Austauschrunde statt", schrieb er bei Telegram. Mehr als 1000 Ukrainer seien von den Russen zurückgegeben worden.

Auf diesem Foto posieren russische Soldaten mit Nationalflaggen in einem Gebiet in Belarus, nachdem sie im Rahmen eines Kriegsgefangenenaustauschs zwischen Russland und der Ukraine aus der Gefangenschaft zurückgekehrt sind. © Uncredited/Russian Defense Ministry Press Service via AP/dpa

24. Juli, 7.04 Uhr: Gespräche in Türkei - Gefangenenaustausch und keine Waffenruhe

Es sollen jeweils 1200 Gefangene beider Seiten übergeben werden, wie der russische Chefunterhändler Wladimir Medinski nach den Gesprächen vor Journalisten in Istanbul sagte. Seinen Angaben zufolge sollen zudem entlang der Front im seit mehr als drei Jahre währenden Ukraine-Krieg weiter Schwerverletzte ausgetauscht werden. Kiew bestätigte die geplante Fortsetzung der Austausche, nannte aber keine konkreten Zahlen. Medinski sagte weiter, Russland habe zudem die Rückgabe von 3000 weiteren ukrainischen Gefallenen angeboten. Der türkische Außenminister Hakan Fidan sagte vor Beginn der Verhandlungen, das ultimative Ziel sei ein Waffenstillstand, der den Weg zum Frieden ebne. Ein Durchbruch dafür bei dieser dritten Verhandlungsrunde galt jedoch bereits vorher als unwahrscheinlich.

Der stellvertretende ukrainische Außenminister Serhij Kyslyzja (4.v.l.) spricht zu Journalisten während einer Pressekonferenz nach Friedensverhandlungen zwischen russischen und ukrainischen Delegationen im Ciragan-Palast. © Emrah Gurel/AP/dpa

23. Juli, 21.51 Uhr: Moskau und Kiew vereinbaren weiteren Gefangenenaustausch

Russland und die Ukraine haben bei ihren Verhandlungen in der Türkei nach russischen Angaben einen weiteren Gefangenenaustausch vereinbart. Es sollen jeweils 1200 Gefangene beider Seiten übergeben werden, wie der russische Chefunterhändler Wladimir Medinski nach den Gesprächen vor Journalisten in Istanbul sagte. Zudem sollen entlang der Front weiter Schwerverletzte ausgetauscht werden. Kiew bestätigte das Vorhaben.

Dieser abgemagerte Ukrainer kam in Juni aus russischer Kriegsgefangenschaft. Der Schrecken dieser Zeit steht ihm ins Gesicht geschrieben. © HANDOUT / COORDINATION HEADQUARTERS FOR THE TREATMENT OF PRISONERS OF WAR / AFP

23. Juli, 15.24 Uhr: Kreml dämpft Erwartungen vor neuer Gesprächsrunde zwischen Russland und Ukraine

Vor Beginn der dritten Runde direkter Gespräche zwischen der Ukraine und Russland am Mittwochabend in Istanbul hat Moskau erneut die Erwartungen gedämpft. Die Gespräche würden "sehr schwierig", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Die beiden vorherigen Gesprächsrunden hatten keine Annäherung in Richtung einer Waffenruhe in dem seit mehr als drei Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gebracht.

23. Juli, 10.06 Uhr: Ukraine büßt ersten von Frankreich gelieferten Mirage-2000-Jet ein

Die Ukraine hat am Dienstagabend ihren ersten von Frankreich gelieferten Mirage-2000-Jet verloren. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe kam es bei einem Einsatz zu einem technischen Defekt, woraufhin sich der Pilot gezwungen sah, die Maschine zu verlassen und den Schleudersitz betätigte. Am Boden sei durch den Absturz der Maschine niemand verletzt worden. "Das Such- und Rettungsteam fand den Piloten, sein Zustand ist stabil", hieß es weiter. Eine Sonderkommission soll die genauen Umstände nun ermitteln. Im Februar hatte Kiew die ersten drei Maschinen vom Typ Mirage 2000-5F erhalten. Zuvor hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (47) im Juni vergangenen Jahres angekündigt, der Ukraine eine nicht näher genannte Zahl der Kampfjets zu liefern und die Piloten und Mechaniker dafür in Frankreich ausbilden zu wollen. Laut Militäranalysten waren die Maschinen zuvor modernisiert worden und sollen dadurch unter anderem verbesserte Fähigkeiten erhalten haben, Bodenziele zu attackieren. Zum Einsatz kommen könnte dabei beispielsweise der von Frankreich gelieferte Marschflugkörper vom Typ Scalp-EG.

Im Februar erhielt Kiew die ersten drei Maschinen vom Typ Mirage 2000-5F aus Frankreich. © Anthony Jeuland/dpa

23. Juli, 6.35 Uhr: Moskau knüpft Waffenstillstand an Bedingung

Eine bedingungslose Waffenruhe, wie von US-Präsident Donald Trump (79) bereits im März vorgeschlagen, hat Wladimir Putin (72) - im Gegensatz zu Wolodymyr Selenskyj (47) - abgelehnt. Er begründete dies mit Sorgen über eine Wiederaufrüstung und Neuaufstellung der ukrainischen Truppen. Stattdessen plant Russland, seinen Vormarsch fortzusetzen, bis es eine endgültige Friedenslösung gibt. Die russische Führung beharrt darauf, dass die Positionspapiere über mögliche Wege zu einem Frieden, die sich die Kriegsparteien übergeben hatten, bei der dritten Verhandlungsrunde besprochen werden sollten. Die Vorstellungen auf beiden Seiten liegen weit auseinander.

Die russische Führung unter Kremlchef Wladimir Putin (72) pocht auf das Besprechen der Friedens-Positionspapiere bei der dritten Verhandlungsrunde. © ---/Kremlin/dpa

22. Juli, 21.55 Uhr: Kiew und Moskau führen neue Verhandlungen

Russland und die Ukraine wollen in dem seit mehr als drei Jahren andauernden Moskauer Angriffskrieg in Istanbul ihre im Frühjahr aufgenommenen Verhandlungen fortsetzen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte die Erwartungen an die neue Verhandlungsrunde aber gedämpft. Seinen Angaben nach wird es auch diesmal nicht um einen Waffenstillstand und eine Beendigung des Krieges gehen. Vorrangig für Kiew sei die Ausweitung des Gefangenenaustausches und die Rückholung von Kindern, die Russland aus den besetzten Gebieten verschleppt habe, sagte Selenskyj. Zudem will er, dass über ein Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin gesprochen wird. Der Kreml hatte das nicht ausgeschlossen, fordert allerdings vorab eine Einigung auf einen Friedensplan.

Delegationen der ukrainischen und der russischen Delegationen verhandelten im Mai unter Vermittlung der Türkei im Istanbuler Dolmabahce-Palast. © Handout/Türkisches Außenministerium/dpa

22. Juli, 14.38 Uhr: Konflikt zwischen Russland und Aserbaidschan spitzt sich zu

Die Töne zwischen Russland und der benachbarten Kaukasusrepublik Aserbaidschan werden vor dem Hintergrund des von Moskau begonnenen Ukraine-Kriegs zunehmend schärfer. Kremlsprecher Dmitri Peskow (57) warnte Baku davor, das Verhältnis beider Länder wegen des Kriegs aufs Spiel zu setzen. Moskau setze darauf, "die hoffentlich kurze Phase der Abkühlung der bilateralen Beziehungen zu durchschreiten", sagte er russischen Nachrichtenagenturen zufolge. Auslöser des Moskauer Tadels waren Äußerungen des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev (63), der in einem Interview mit ukrainischen Journalisten seine Solidarität mit dem angegriffenen Land bekundete. Er rief Kiew dazu auf, sich nicht mit der russischen Besetzung einzelner Landesteile abzufinden und diese so zurückzuerobern, wie es Aserbaidschan mit Berg-Karabach getan habe. 2020 eroberte Baku die von Armeniern bewohnte Konfliktregion in einem kurzen Krieg gegen seinen Nachbarn.

Kremlsprecher Dmitri Peskow (57) schickt mahnende Worte in Richtung Baku. © Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputnik Kremlin/dpa

22. Juli, 9.31 Uhr: Schwere russische Angriffe in der Nacht - Gleitbomben töten Kind

Bei erneut schweren russischen Angriffen aus der Luft ist in der Ukraine in der Nacht ein Kind ums Leben gekommen. Der zehnjährige Junge sei durch den Einschlag von gelenkten Gleitbomben in einem Wohnhaus in Kramatorsk getötet worden, schrieb der Bürgermeister der Großstadt im Gebiet Donezk, Olexander Hontscharenko, auf Facebook. Fünf weitere Personen wurden demnach verletzt. Kramatorsk gehört zu einem Ballungsgebiet in Donezk, das die Ukrainer auch drei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs noch kontrollieren. Inzwischen ist die Front aber so nahe gerückt, dass das russische Militär die Stadt mit schweren Gleitbomben attackieren kann, die eine Reichweite von bis zu 40 Kilometer haben.

Bei einem Gleitbomben-Einschlag in Kramatorsk ist ein Zehnjähriger ums Leben gekommen. (Archivbild) © -/ukrin/dpa

22. Juli, 7.14 Uhr: Selenskyj kündigt neue Angriffe auf Russland an

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (47) hat neue Angriffe auf Ziele in Russland angekündigt. "Wenn (der russische Präsident Wladimir) Putin so verrückt nach den Shahed-Drohnen und Terror ist, dann muss man ihm die Logistik nehmen", sagte der 47-Jährige. Dazu benötige die Ukraine auch mehr Flugabwehrsysteme, um größere Teile des Landes vor russischen Drohnen und Raketen schützen zu können.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (47) will Putin seine Terror-Logistik zerstören. © Vadym Sarakhan/AP/dpa