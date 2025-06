Ukraine-Krieg: USA und Russland vor Verhandlungen in Kontakt

In der Nacht zum Samstag seien bei einem russischen Angriff auf das grenznahe ukrainische Gebiet Sumy Raketen in einem Wohngebiet eingeschlagen und Lagerhäuser zerstört worden, teilte die regionale Militärverwaltung mit. Mindestens ein Mensch wurde demnach verletzt. Auch aus den Gebieten Charkiw, Donezk, Mykolajiw und Winnyzja wurden Explosionen gemeldet.

Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja nannte zugleich Bedingungen für ein Ende der Kampfhandlungen. "Für die Dauer der Waffenruhe ist es zumindest erforderlich, dass die westlichen Länder die Waffenlieferungen an das Kiewer Regime einstellen und die Ukraine ihre Mobilmachung beendet", sagte Nebensja in seiner auch in Moskau vom Außenministerium verbreiteten Rede.

Bei einem Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan (71) sei es um die Bedingungen einer Beteiligung der Ukraine an den Verhandlungen gegangen, teilte Selenskyj am Abend auf der Plattform X mit. Details nannte er nicht, sagte aber, dass es bei einer ukrainischen Teilnahme echte Ergebnisse geben müsse.

Nachdem eine russische Rakete am vergangenen Freitag den HHLA Container Terminal am Hafen von Odessa getroffen hatte, wendet sich die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) mit traurigen Nachrichten an die Öffentlichkeit.

"Trotz umfangreicher Sicherheitsmaßnahmen auf dem Terminal kamen dabei drei Mitarbeiter ums Leben. Fünf weitere CTO-Mitarbeiter wurden durch den Angriff verletzt", teilte das international agierende Logistikunternehmen mit. Man sei über das tragische Ausmaß des Angriffs tief betroffen.

"Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei den Angehörigen der Verstorbenen sowie bei den verletzten Kollegen und ihren Familien. Für unser Unternehmen ist dies ein schmerzlicher Einschnitt. Diese Kollegen gehören zur HHLA – genauso wie unsere Teams in Hamburg, in Triest, in Prag, in Budapest oder in Tallinn. Odessa ist und bleibt ein wichtiger Teil unseres Netzwerks", sagte Angela Titzrath, Vorstandsvorsitzende des Unternehmens.