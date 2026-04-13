13.04.2026 06:33 Ukraine-Krieg: Weniger Opfer und Zerstörung - Osterwaffenruhe abgelaufen

Die von Russland angeordnete Waffenruhe zum orthodoxen Osterfest ist abgelaufen.

Ukraine - Die von Moskau angeordnete Waffenruhe zum orthodoxen Osterfest ist um Mitternacht (23 Uhr MESZ) abgelaufen.

Die Waffenruhe zum orthodoxen Osterfest ist abgelaufen. © Oleg Grekov/AP/dpa Wie schon bei früheren Waffenruhen zu Feiertagen bezichtigten sich die Kriegsparteien gegenseitig, gegen die Anordnung verstoßen zu haben. Sowohl Russland als auch die Ukraine berichteten von weiteren Angriffen der jeweiligen Gegenseite, allerdings in kleinerem Maßstab als sonst. Anders als zuvor gab es nach Angaben des Generalstabs in Kiew keine Angriffe mit russischen Raketen und Gleitbomben und damit insgesamt auch weniger Opfer und Zerstörung als an anderen Tagen des Moskauer Angriffskrieges. Russland wiederum verzeichnete seinerseits keine ukrainischen Angriffe auf die für die Kriegswirtschaft wichtige Ölindustrie. Ukraine Ukraine-Krieg: Selenskyj bezweifelt starke russische Frühjahr-Offensive Alle relevanten Informationen zum Geschehen in der Ukraine und Russland gibt es hier im TAG24-Newsticker.

13. April, 6.28 Uhr: Selenskyj zu Ungarn-Wahl: "überwältigender Sieg" von Magyar

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dem bisherigen ungarischen Oppositionsführer Peter Magyar zu seinem "überwältigenden Sieg" bei der Parlamentswahl gratuliert. Es sei wichtig, dass sich ein konstruktiver Ansatz durchsetze, schrieb Selenskyj am späten Abend auf der Plattform X. Die Ukraine habe stets gute nachbarschaftliche Beziehungen zu allen europäischen Staaten angestrebt und sei bereit, ihre Zusammenarbeit mit Ungarn zu vertiefen. Selenskyj schrieb weiter, Kiew sei zu gemeinsamer konstruktiver Arbeit zum Wohle beider Nationen bereit. Europa und alle europäischen Nationen müssten gestärkt werden, Millionen von Europäern wünschten sich Zusammenarbeit und Stabilität. Zuletzt waren die Beziehungen zwischen Ungarn und der Ukraine äußerst angespannt. Der nun abgewählte Regierungschef Viktor Orban hatte zuletzt einen 90-Milliarden-Kredit der EU für die Ukraine blockiert.

Selenskyj freut sich nach dem Sieg von Peter Magyar auf eine konstruktive Zusammenarbeit. © Danylo Antoniuk/AP/dpa

13. April, 6.25 Uhr: Russland und Ukraine tauschen Gefangene aus

Kurz vor Beginn der Feierlichkeiten tauschten das russische und das ukrainische Militär Hunderte Gefangene aus – jeweils 175 Militärangehörige und 7 Zivilisten. Beide Seiten kündigten an, dass die immer wieder vollzogenen Austausche fortgesetzt werden sollen. Das ukrainische Militär warf Russland vor, am Sonntag mehrere russische Kriegsgefangene an der Front mit Kampfdrohnen angegriffen und verletzt zu haben.

Kurz vor den Feierlichkeiten kehrten ukrainische Soldaten im Zuge eines Gefangenenaustauschs mit Russland in ihre Heimat zurück. © Efrem Lukatsky/AP/dpa

13. April, 6.24 Uhr: Selenskyj scheitert mit Vorschlag zur Verlängerung der Waffenruhe

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj scheiterte mit einem Vorschlag, aus der Waffenruhe einen dauerhaften Waffenstillstand zu machen. Kremlsprecher Dmitri Peskow bekräftige im russischen Staatsfernsehen, dass die Kampfhandlungen nach Ablauf wieder aufgenommen würden, wenn Selenskyj keine Entscheidung treffe, sich auf die russischen Bedingungen für einen Frieden einzulassen. Die von Moskau geforderte Gebietsabtretung im Donezk-Gebiet als Grundlage für Friedensgespräche lehnt Kiew weiterhin kategorisch ab.

12. April, 18.11 Uhr: Trümmerteile von Drohne an Ostseeküste gefunden

Im Nordosten Estlands ist an der Ostseeküste ein Trümmerteil einer Drohne gefunden worden. Nach Angaben der Sicherheitsbehörden des baltischen EU- und Nato-Landes handelt es sich dabei um ein Flügelteil, das aus dem Meer an Land gespült und von einem Anwohner am Strand nahe der Ortschaft Kalvi gefunden wurde. Nach ersten Einschätzungen soll es von einer ukrainischen Drohne stammen. Die genauen Umstände des Vorfalls werden einem Rundfunkbericht zufolge nun untersucht.

Trümmer einer ukrainischen Drohne sind an der Küste Estlands entdeckt worden. (Archivfoto) © Evgeniy Maloletka/AP/dpa

12. April, 11.20 Uhr: Kriegsparteien werfen sich tausendfachen Bruch der Waffenruhe vor

Die Ukraine und Russland haben sich bei ihrer vereinbarten Waffenruhe zum orthodoxen Osterfestfest gegenseitig Tausende Verstöße vorgeworfen. Der ukrainische Generalstab registrierte seit Samstag 2.299 Verletzungen der Waffenruhe, wie er am Morgen bei Facebook mitteilte. Konkret gab es demnach unter anderem 479 Fälle von Beschuss und rund 1.800 Angriffe mit kleineren Drohnen. "Schläge mit Raketen, Gleitbomben und Drohnen vom Typ Shahed gab es nicht", teilte der Generalstab weiter mit. Das russische Verteidigungsministerium warf der Ukraine gezielte Angriffe vor. "Insgesamt wurden im Zeitraum vom 11. April, 16 Uhr, bis zum 12. April, 8 Uhr, 1.971 Verstöße gegen den Waffenstillstand durch Einheiten der ukrainischen Streitkräfte registriert", teilte das Ministerium in Moskau mit. Die ukrainische Armee habe trotz des Osterfriedens russische Stellungen unter anderem im Raum Pokrowsk im Gebiet Donezk sowie im Gebiet Dnipropetrowsk angegriffen. "Alle Attacken wurden abgewehrt", hieß es. Auch versuchte Vorstöße der ukrainischen Truppen etwa im Gebiet Sumy seien vereitelt worden. Zugleich behauptete das Ministerium, dass sich "alle Truppenverbände" an die von Kremlchef Wladimir Putin angeordnete Waffenruhe hielten.

12. April, 7.06 Uhr: Ukraine beklagt Hunderte Verstöße gegen Osterwaffenruhe, auch Russland meldet Angriffe

Die Ukraine hat Russland Hunderte Verstöße gegen die von Kremlchef Wladimir Putin selbst angeordnete Waffenruhe zum orthodoxen Osterfest vorgeworfen. Der ukrainische Generalstab in Kiew teilte am Samstagabend mit, dass er 469 Verletzungen der Waffenruhe registriert habe. Es habe nicht nur Hunderte Angriffe mit Drohnen gegeben, sondern auch 153 Fälle von Beschuss und 22 Erstürmungen. Eine offizielle Aufkündigung der Waffenruhe, die 32 Stunden lang bis Sonntagabend gelten soll, gab es aber demnach nicht. Eine russische Reaktion auf die ukrainischen Vorwürfe lag zunächst nicht vor. Die Stadtverwaltung in der von Russland kontrollierten Stadt Nowa Kachowka im südukrainischen Gebiet Cherson beklagte allerdings bereits kurz nach Beginn der Waffenruhe Drohnenangriffe und mindestens einen Verletzten.

Die Ukraine meldete auch nach Beginn der Osterwaffenruhe noch Hunderte russische Drohnenangriffe. (Archivbild) © Uncredited/Russian Defense Ministry Press Service via AP/dpa

11. April, 22.25 Uhr: Orban wirbt mit Friedensversprechen

Ungarns rechtspopulistischer Ministerpräsident Viktor Orban hat am Vorabend der Parlamentswahl erneut betont, dass nur ein Sieg seiner Partei Fidesz verhindere, dass sein Land in den Krieg in der von Russland angegriffenen Ukraine hineingezogen werde. "Frieden ist das wichtigste Ziel dieser Wahl", sagte Orban vor Tausenden Anhängern in Budapest.

11. April, 15.26 Uhr: Osterwaffenruhe - hält die Feuerpause diesmal?

Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist eine kurzzeitige Waffenruhe anlässlich des orthodoxen Osterfests offiziell in Kraft getreten. Der russische Präsident Wladimir Putin setzte sie für insgesamt 32 Stunden an - und zwar von Samstagnachmittag 16 Uhr Ortszeit (15 Uhr MESZ) bis Mitternacht am Sonntag (23 Uhr MESZ). Der Kreml sprach von einer humanitären Geste, weil der Feiertag sowohl für die Menschen in Russland als auch in der Ukraine eine zentrale Bedeutung habe. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte selbst mehrfach eine solche Osterwaffenruhe vorgeschlagen und stimmte nach Putins Ankündigung am Donnerstagabend auch prompt zu. Allerdings kündigten beiden Seiten an, auf mögliche Verstöße gegen die Waffenruhe antworten zu wollen. Bei den zeitlich begrenzten Feuerpausen in der Vergangenheit hatten sich beide Seiten stets zahlreiche Verstöße vorgeworfen.

Ein Vater hilft seiner Tochter beim Anzünden einer Kerze während der orthodoxen Osterfeier in Charkiw. © George Ivanchenko/AP/dpa

11. April, 14.27 Uhr: Selenskyj warnt vor Verstößen bei Osterwaffenruhe

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland vor möglichen Verstößen gegen die geplante Waffenruhe gewarnt. Er und Oberbefehlshaber Olexander Syrskyj hätten die Bedingungen festgelegt für ukrainische Reaktionen auf eine etwaige Verletzung der Feuerpause, teilte Selenskyj bei Telegram mit. "Solange es keine russischen Angriffe in der Luft, zu Lande oder auf See gibt, wird es auch keine Reaktionen unsererseits geben", sagte er.

Wolodymyr Selenskyj hofft, dass die Waffenruhe eingehalten wird. © Danylo Antoniuk/AP/dpa

11. April, 13.12 Uhr: Kiew und Moskau tauschen Gefangene aus

Russland und die Ukraine haben vor Beginn einer geplanten Osterwaffenruhe nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau jeweils 175 Kriegsgefangene freigelassen. "Zudem wurden sieben Bürger der Russischen Föderation zurückgebracht, die vom Kiewer Regime unrechtmäßig festgehalten wurden", teilte das Ministerium mit. Es handele sich um Einwohner der Region Kursk. Das Ministerium dankte auch den Vereinigten Arabischen Emiraten für die Vermittlung des Gefangenenaustauschs. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte wenig später die Aktion. "175 Soldaten. Soldaten der Streitkräfte, Angehörige der Nationalgarde, Grenzschutzbeamte. Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere. Und sieben Zivilisten", teilte er bei Telegram mit.