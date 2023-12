Ukrainischer Präsident Selenskyj überraschend in Frankfurt gelandet

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (45) ist am Donnerstagnachmittag überraschend in Frankfurt am Main gelandet. © Evan Vucci/AP/dpa

Am frühen Donnerstagnachmittag landete die Maschine des ukrainischen Präsidenten überraschenderweise in Frankfurt am Main, wie aus einer Polizeimitteilung via X (ehemals Twitter) hervorgeht.



Die genauen Hintergründe seines Besuchs sind derzeit noch nicht bekannt. Laut dem Radiosender FFH seien wohl wichtige Termine vorgesehen.

Im Rhein-Main-Gebiet wird es am Nachmittag deshalb möglicherweise zu Verkehrsbehinderungen kommen, da Selenskyj eine sichere Reise ermöglicht werden müsse, so die Frankfurter Polizei.

Mittlerweile soll sich Selenskyj in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden aufhalten.