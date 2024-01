Russland - Der verurteilte russische Mörder Maxim Volkov wurde begnadigt, weil er bereit war, an der Front in der Ukraine zu kämpfen. Nach seiner Rückkehr tötete er erneut. Die Strafe fällt milde aus, weil das Gericht der Meinung ist, das Opfer sei mitschuldig – weil es den Krieg in der Ukraine kritisiert habe.