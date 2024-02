Zweiter Jahrestag: So gedenkt Hamburg der Opfer des Ukraine-Kriegs

Besucher einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Ukraine-Kriegs betrachten auf dem Hamburger Rathausmarkt Stellwände mit Einzelschicksalen. © Axel Heimken/dpa

Den Auftakt machte am Samstag ein ökumenischer Gottesdienst für den Frieden in der Ukraine in der Hauptkirche St. Petri, bei dem die kommissarische Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kirsten Fehrs, und der Hamburger Erzbischof Stefan Heße Ansprachen hielten.

Um ein eindrückliches Zeichen der Verbundenheit zu setzen, sprachen auch die ukrainische Generalkonsulin Iryna Tybinka und Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne).

Mittags legten die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, Carola Veit, und Bürgermeister Peter Tschentscher (beide SPD) zusammen mit Tybinka am Rathausmarkt an der Ernst-Barlach-Stele Kränze nieder.

Zeitgleich unterbrachen um 12 Uhr Busse und Bahnen des HVV für eine Gedenkminute den Betrieb. Der HVV wollte damit gemeinsam mit dem Verein MenscHHamburg und vielen anderen ein Zeichen für Frieden und Solidarität in der Ukraine und weltweit setzen.