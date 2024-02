Ukraine-Krieg: Von der Leyen in Kiew eingetroffen

Zwei Jahre nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine haben António Guterres und Dutzende Länder von Wladimir Putin den Rückzug seiner Truppen verlangt.

Annalena Baerbock (43, Grüne) und António Guterres (74) warnen vor einer Ausweitung des Krieges in Osteuropa. © Bernd von Jutrczenka/dpa Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (43, Grüne) wies derweil Forderungen nach Verhandlungen mit Moskau zurück. Am Freitag hatte es in New York zum Jahrestag zwei hochrangig besetzte Treffen von UN-Vollversammlung und Weltsicherheitsrat gegeben, zu denen auch Baerbock angereist war. "Es ist höchste Zeit für Frieden – einen gerechten Frieden, der auf der Charta der Vereinten Nationen, dem Völkerrecht und den Resolutionen der Vollversammlung basiert", sagte UN-Chef António Guterres vor dem Sicherheitsrat. Ukraine Nach zwei Jahren: Deswegen verstärkt die Arbeitsagentur ab sofort die Vermittlung von Flüchtlingen Die wichtigsten Entwicklungen in der Ukraine findet Ihr in diesem fortlaufend aktualisierten Artikel.

24. Februar, 8.23 Uhr: Greenpeace protestiert gegen Russland - Aktion an Botschaft

Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace haben am Samstag aus Protest gegen den russischen Krieg gegen die Ukraine mehrere Schriftzüge an die Fassade der russischen Botschaft in Berlin projiziert. "Stoppt das Töten" sowie "Hände weg von der Ukraine" war an dem Gebäude Unter den Linden am Morgen - am zweiten Jahrestag des russischen Überfalls auf das Nachbarland - in deutscher und englischer Sprache zu lesen. Dazu hielten Aktivisten Plakate in die Höhe. "Es ist schrecklich, dass der von Wladimir Putin entfesselte Horror jetzt bereits in das dritte Kriegsjahr geht", sagte Alexander Lurz, Abrüstungsexperte von Greenpeace.

24. Februar, 7.18 Uhr: Zweiter Jahrestag des russischen Überfalls: von der Leyen in Kiew

Am zweiten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine ist EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. "Mehr als je zuvor stehen wir fest an der Seite der Ukraine", schrieb von der Leyen am Samstag bei der Plattform X (ehemals Twitter). Das sei finanziell, wirtschaftlich, militärisch und moralisch gemeint. "Bis das Land endlich frei ist", betonte die Politikerin. Vor zwei Jahren startete Russland eine vollumfängliche Invasion der Ukraine.

Ursula von der Leyen (65, CDU) ist in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. © Philipp von Ditfurth/dpa

24. Februar, 2.56 Uhr: Neue Drohnenangriffe gegen Odessa - ein Toter

Das russische Militär hat die südukrainische Hafenstadt Odessa die zweite Nacht in Folge mit Kampfdrohnen angegriffen. Dabei sei unter anderem ein Wohnhaus zerstört wurden, teilte die örtliche Militärverwaltung in der Nacht zum Samstag mit. Mindestens ein Mensch wurde demnach getötet, drei weitere seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Möglicherweise seien noch Menschen unter den Trümmern eingeschlossen, hieß es. Die Suchaktion dauerte zunächst noch an. Der Beginn des russischen Angriffskrieges gegen das Nachbarland jährt sich an diesem Samstag zum zweiten Mal.

Kampfdrohnen sind eine der am häufigsten von Russland verwendeten Waffen, um Ziele im Hinterland anzugreifen. © Efrem Lukatsky/AP/dpa

24. Februar, 2 Uhr: Ukrainischer Botschafter kritisiert Ablehnung von Waffenlieferungen

Der ukrainische Botschafter in Berlin, Oleksii Makeiev, hat zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine das Bündnis Sahra Wagenknecht und die AfD für ihre Ablehnung von Waffenlieferungen an sein Land scharf kritisiert. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Makeiev: "Es ist doch verbrecherisch, sich die russische Propaganda zu eigen zu machen oder zu behaupten, man brauche keine Waffen, um sich zu verteidigen. Diese Loser-Philosophie ist angesichts der heutigen Bedrohungslage absolut unverantwortlich."

24. Februar, 1 Uhr: Baerbock an Putin: "Beenden Sie diesen Krieg"

Zum zweiten Jahrestag der Invasion Russlands in die Ukraine hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock den russischen Präsidenten Wladimir Putin eindringlich aufgefordert, den Krieg zu beenden. "Lassen Sie die ukrainischen Kinder frei. Ziehen Sie Ihre Truppen zurück. Beenden Sie diesen Krieg. Dann wäre morgen Frieden. Und die ganze Welt könnte endlich wieder aufatmen", sagte sie in einem Gastbeitrag für "Bild" (Samstag). Sie warf Putin zugleich Eroberungslust und fehlende Friedensbereitschaft vor. "So erschütternd es ist: Putin will keine Verhandlungen. Er will keinen Frieden - er will "Eroberungen". Das sagt er selbst."

Außenministerin Annalena Baerbock (43, Grüne) forderte Putin auf der Sondersitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu Frieden auf. © Bernd von Jutrczenka/dpa

23. Februar, 23.34 Uhr: Baerbock weist Forderungen nach Verhandlungen mit Putin zurück

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat Forderungen nach Verhandlungen mit Präsident Wladimir Putin über ein Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine zurückgewiesen. Man höre Aufrufe, mit Putin zu verhandeln, sagte die Grünen-Politikerin am Freitag vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York. Doch Putin mache deutlich, dass er nicht über Frieden verhandeln, sondern seine "Eroberungen" komplettieren wolle, ergänzte die Bundesaußenministerin.

23. Februar, 23.11 Uhr: Ukrainische Luftwaffe schießt weiteres russisches Flugzeug ab