Auf besonderer Mission: Chemieprofessor durchschwimmt die Elbe

Smirice/Prag - Dieser Mann hat eine besondere Mission: Chemiker Andreas Fath (59) will mehr als 1000 Kilometer durch die Elbe schwimmen und so für Gewässerschutz sensibilisieren.

Innerhalb von 25 Tagen will er den Fluss von Smirice im tschechischen Riesengebirge bis nach Cuxhaven durchschwimmen.

Fath lehrt an der Hochschule Furtwangen (Baden-Württemberg) am Standort Schwenningen und ist als der "schwimmende Professor" international bekannt. Sein Projekt "Pure Elbe" soll das Problem von Menschen geschaffener Barrieren aufzeigen, die Fische und andere Lebewesen in ihrer natürlichen Bewegung durch das Wasser behindern.