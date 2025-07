Grünen-Sprecher: "Die Schifffahrt auf der Elbe ist tot"

Grünen-Fraktionsvorsitzende Cornelia Lüddemann (57) fordert den sofortigen Stopp des Ausbaus der Elbe zugunsten der Binnenschifffahrt. © Isabelle Wiermann/TAG24

Auf einer Pressekonferenz zur Zukunft der Elbe sprechen sich die Grünen klar für das Ende der Binnenschifffahrt aus.

Fraktionsvorsitzende Cornelia Lüddemann (57) aus Dessau-Roßlau paddelt gern - die Gesundheit des Flusses ist ihr eine Herzensangelegenheit.

Millionen auszugeben, damit die Elbe schiffbar bleibt, sei nicht nachhaltig. Vielmehr müsse Geld in Renaturierung gesteckt werden.

"Mit dem häufigen Niedrigwasser gibt es für die Wirtschaft keine Planbarkeit", so die Grünen-Politikerin. Der Güterumschlag an den Elbehäfen habe seit 2010 eine Rückläufigkeit von 93 Prozent.

Dazu komme, dass der Fluss vom Ausbau in die Tiefe eher versande. Wassersport und Tourismus seien die Zukunft der Elbe. Die Antworten aus einer Großen Anfrage an den Landtag bestätigen diese These, so Lüddemann.

Naturschützer Ernst-Paul Dörfler (75, Grüne) glaubt: "Der Bundesverkehrsminister baut wortwörtlich auf Sand mit der Güterschifffahrt."

"Die Elbe war mal die Hauptschlagader der Wirtschaft, hat die Entwicklung der Städte erst möglich gemacht", gibt er zu bedenken. Doch man könne die historische Elbschifffahrt würdigen und trotzdem einsehen, dass diese Zeit vorbei ist.

"Die Schifffahrt auf der Elbe ist tot", stimmt der Landtagsabgeordnete Wolfgang Aldag (57, Grüne) kurz gefasst zu.