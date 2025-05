Schockierende Zahlen: Jede Minute sterben 18 Fußballfelder Urwald!

Washington - Die Wälder der Welt schwinden in atemberaubendem Tempo: In jeder Minute ist im vergangenen Jahr eine Fläche tropischen Regenwaldes so groß wie 18 Fußballfelder verloren gegangen. Das rechnet die Denkfabrik World Resources Institute (WRI) vor, die mit umfangreichen Daten der Universität Maryland eine "Global Forest Watch"-Plattform betreibt.

Eigentlich will man bis 2030 die Entwaldung stoppen. Doch stattdessen wird mehr Waldfläche zerstört - vor allem im Jahr 2024. © Annette Riedl/dpa

So wurden 6,7 Millionen Hektar tropische Urwälder zerstört, eine Fläche fast so groß wie Irland oder Bayern. Das ist der Analyse zufolge fast doppelt so viel wie im Jahr zuvor. In den Daten, die bis zum Anfang des Jahrtausends zurückgehen, ist der Waldverlust 2024 ein Rekord.

"Das ist Alarmstufe Rot – ein Aufruf zum Handeln für jedes Land, jedes Unternehmen und jeden Menschen, dem ein lebenswerter Planet am Herzen liegt", sagt WRI-Wald-Expertin Elizabeth Goldman laut einer Mitteilung. "Unsere Volkswirtschaften, unsere Gemeinden, unsere Gesundheit – nichts davon kann ohne Wälder überleben."

Erstmals war Feuer mit fast 50 Prozent der Hauptgrund für die Zerstörung der tropischen Wälder. Dieser Anteil lag zuvor nur bei rund einem Fünftel. Den Experten zufolge sind in den tropischen Urwäldern die meisten Brände durch Menschen verursacht, etwa um Flächen für die landwirtschaftliche Nutzung zu präparieren.

Bislang war die Landwirtschaft insgesamt Haupttreiber der Waldzerstörung.