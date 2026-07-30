30.07.2026 08:22 Heute ist Stichtag: Menschheit lebt ab jetzt über ihre Verhältnisse

Ab diesem Donnerstag lebt die Menschheit über ihre Verhältnisse. Alle Rohstoffe, die die Erde innerhalb eines Jahres erneuern kann, sind bereits aufgebraucht.

Von Doreen Garud Berlin - Die Menschen haben bereits an diesem Donnerstag die Rohstoffe aufgebraucht, die die Erde innerhalb eines Jahres erneuern kann. Den sogenannten Erdüberlastungstag berechnet die Organisation Global Footprint Network jedes Jahr aufs Neue.

Die Menschheit stößt mehr CO2 aus, als Wälder und Ozeane aufnehmen können. Auch Flugreisen tragen dazu bei. (Symbolfoto) © Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa Ab diesem Datum lebt die Menschheit ökologisch betrachtet auf Pump: Sie beansprucht mehr Acker- und Weideland, Fischgründe und Wald, als rechnerisch zur Verfügung stehen, und stößt mehr Kohlendioxid (CO2) aus, als Wälder und Ozeane aufnehmen können. Um den tatsächlichen Bedarf der Menschen zu decken, wären rechnerisch 1,73 Erden nötig. Wie die Naturschutzorganisation WWF erklärte, sind die Folgen der Übernutzung längst sichtbar, etwa durch Entwaldung, degradierte Böden, den Verlust biologischer Vielfalt und steigende CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre. Im vergangenen Jahr lag der Erdüberlastungstag auf dem 24. Juli. Die Verschiebung geht laut WWF überwiegend auf aktualisierte Daten zurück und nicht darauf, dass die Menschheit nachhaltiger lebt. Umweltschutz Vape-Verbot in Deutschland? Darum könnte bald Schluss mit Einweg-Produkten sein "Dass der Erdüberlastungstag dieses Jahr sechs Tage später liegt als 2025, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir weiterhin deutlich über die ökologischen Grenzen unseres Planeten hinaus wirtschaften", erklärte Björn Schulz, Experte für Kreislaufwirtschaft beim WWF Deutschland. "Tatsächlich wächst die Lücke zwischen dem hohen Ressourcenverbrauch der Menschheit und der Regenerationsfähigkeit der Erde weiter."

Deutschland schadet der Erde mehr als die meisten Länder

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) fordert eine Abkehr von Öl, Gas und Kohle. © Stefan Puchner/dpa Würden alle Menschen so konsumieren wie die Deutschen, wäre der Erdüberlastungstag bereits am 10. Mai gewesen. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) fordert daher von der Bundesregierung einen raschen Ausbau der erneuerbaren Energien und eine Abkehr von Öl, Gas und Kohle. BUND-Vorsitzender Olaf Brandt betont: "Unser Wirtschaftssystem frisst seine eigene Substanz und zerstört damit die Lebensgrundlagen für künftige Generationen." Der Erdüberlastungstag müsse als Weckruf verstanden werden. Seit Anfang der 1970er Jahre, als der Erdüberlastungstag noch Ende Dezember lag, hat er sich im Kalender weit nach vorn verschoben. Umweltschutz Millionen lieben ihn als Superfood, doch hinter Lachs steckt ein schmutziges Problem Allerdings lässt sich beobachten: Die Sprünge werden kleiner. Die Tage lagen in den vergangenen 20 Jahren alle in einem Bereich von viereinhalb Wochen.

So könnten mögliche Lösungen aussehen

Auch die Reduzierung unseres Fleischkonsums könnte den Erdüberlastungstag nach hinten verschieben. (Symbolfoto) © Dörte Nohrden/dpa-tmn Das Global Footprint Network hat analysiert, welche Maßnahmen den Stichtag nach hinten verschieben könnten. Der mit Abstand größte Faktor sind CO2-Emissionen (60 Prozent), deswegen liegt dort der größte Hebel. Hier sind einige Beispiele: CO2-Preis erhöhen → 63 Tage

75 Prozent des Stroms kommen aus CO2-armen Quellen (jetzt: 39 Prozent) → 26 Tage

Autofahrten um 50 Prozent verringern → 13 Tage

Halb so viel Fleisch konsumieren → 17 Tage

Verschwendung von Lebensmitteln halbieren → 13 Tage

350 Millionen Hektar Wald wieder aufforsten → 8 Tage

Flugreisen zu touristischen Zielen halbieren →1 Tag Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) warnte anlässlich dieses Tages vor dem fahrlässigen Umgang mit natürlichen Ressourcen. "Wir haben nur diese eine Erde, die uns Menschen versorgt, mit lebensnotwendigen Grundlagen: mit frischem Wasser, erholsamer Natur, mit Ackerland und auch mit kostbaren Rohstoffen, die wir für unsere Wirtschaft brauchen", sagte er der "Rheinischen Post" (Donnerstag). Neben Klima- und Naturschutz spiele die Kreislaufwirtschaft eine entscheidende Rolle. "Wer Rohstoffe im Kreislauf hält, schützt Klima und Natur und stärkt zugleich den Wirtschaftsstandort Deutschland."