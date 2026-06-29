Illegale Müllentsorgung wird in Thüringen zu immer größerem Problem

Erfurt - In Thüringen ist im vergangenen Jahr mehr Müll illegal entsorgt worden.

Die illegale Müllentsorgung hat zugenommen in Thüringen. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Die für die Abfallbeseitigung zuständigen Landkreise und kreisfreien Städte mussten 2025 mehr als 1000 Tonnen illegal abgelagerte Abfälle entsorgen, wie aus einer Antwort des Umweltministeriums auf eine Anfrage der umweltpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion, Nadine Hoffmann (47), hervorgeht.

2024 waren noch rund 800 Tonnen Müll beseitigt worden. Die Entsorgungskosten lagen damals bei knapp 800.000 Euro.

Den Angaben nach wurden vor allem Hausmüll, Bauschutt, Altreifen sowie

Elektroaltgeräte illegal entsorgt. In einigen Fällen kam es nach Angaben der Landesregierung auch zu Umweltbeeinträchtigungen, etwa durch ausgelaufenes Öl.

Im Zusammenhang mit illegalen Müllablagerungen wurden im vergangenen Jahr mehr als 530 Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren eingeleitet. Über die App "Meine Umwelt" gingen im vergangenen Jahr 2089 Meldungen zu illegalen Müllablagerungen ein.