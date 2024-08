Ölfass an Feldrand entsorgt: Kripo jagt Umweltsünder

Gera - Umweltsünder haben in Gera ein Plastikfass mit Altöl in der Natur entsorgt. Die Kripo ermittelt.

Die Ermittler fanden das Altöl an einem Feldrand. Nun laufen die Ermittlungen. © Landespolizeiinspektion Gera

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, laufen die Ermittlungen der Kripo seit Ende Juli. Die illegale Ölentsorgung soll sich den Angaben nach zwischen dem 15. Juli und dem 26. Juli dieses Jahres abgespielt haben.

In dem genannten Zeitraum wurde an der Straße zwischen den beiden Ortsteilen Roben (Gera) und Pohlitz (Bad Köstritz) ein Plastikfass mit Altöl abgestellt. Konkret wurde der illegal entsorgte Müll rund 400 Meter hinter dem Geraer Ortsteil Roben, am dortigen Feldrand, gefunden.

Laut den Ermittlern war das Fass kaputt. Das darin befindliche Altöl lief aus und sickerte in die Erde. Die Kripo spricht von einem Umweltdelikt, einer Bodenverunreinigung.