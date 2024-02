180 Meter abgestürzt: Urlauberin (†85) in Österreich verunglückt

Bei der Suche nach der Frau war auch ein Hubschrauber im Einsatz. (Symbolbild) © Expa/Johann Groder/APA/dpa

Wie die österreichische Polizei mitteilte, sei die Urlauberin aus dem Landkreis Starnberg gegen 11 Uhr am Freitag von ihrem Hotel zu einer Wanderung aufgebrochen.

Da sie nicht in ihre Unterkunft in Damüls zurückkehrte, verständigte ihr Sohn gegen 17.30 Uhr den Hotelwirt, der dann die Rettungskette in Gang brachte.

Nach rund achtstündiger Suche wurde die Vermisste von der Bergrettung tot in einem Bachbett aufgefunden.

Den Angaben zufolge war sie wohl ausgerutscht und rund 180 Meter über steiles Gelände abgestürzt. Schnee habe auf ihrem Weg nicht gelegen, berichtete die Alpinpolizei.