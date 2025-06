50-Meter-Sturz durch Panikattacke? Model (†19) stirbt während Videodreh in Urlaubs-Paradies

Budva (Montenegro) - Meeresluft, Sandstrand und Sommersonne - und all das aus der Vogelperspektive! Was für viele wie ein Traum klingt, sollte für ein serbisches Model nun endlich in einem Urlaub zur Realität werden. Doch eine Panikattacke zerstörte nicht nur diesen atemberaubenden Moment, sondern kostete ihr Leben.

Eigentlich sollte Tijana Radonjic (†19) ein Werbevideo für das Parasailing-Unternehmen drehen, doch dabei stürzte das Model in den Tod. © Fotomontage: Gehad Hamdy/dpa, Screenshot: instagram.com/tijanaa.radonjic

Laut einem Bericht der serbischen Zeitung "HOBOCTN" ereignete sich der tragische Unfall am vergangenen Samstag in der montenegrinischen Küstenstadt Budva, direkt an der Adria.

So wurden die Einsatzkräfte gegen 11.03 Uhr zu einem Notfall gerufen, bei dem eine Person aus großer Höhe gestürzt war und sich dabei schwere Verletzungen zugezogen hatte. Vor Ort konnten sie lediglich den Körper einer 19-Jährigen mit einem Boot aus dem Wasser bergen und ihren Tod feststellen.

Bei der jungen Frau handelt es sich um Tijana Radonjic, ein Model, welches von dem Parasailing-Anbieter gebucht wurde, um ein Werbevideo zu drehen. In einer Stellungnahme sagte der Inhaber, dass Tijana vor dem Flug ausgelassen und fröhlich war, auch in der Luft lachte sie und winkte ihren Freunden, die am Strand auf sie warteten.

Doch plötzlich schien ihre Stimmung zu kippen. Auf einem Video, das im Internet kursiert, ist zu sehen, wie sie schrie und wie besessen versuchte, sich von den Sicherheitsgurten des Fallschirmes zu befreien, was ihr schließlich auch gelang.

Sie löste ihren Gurt und stürzte ganze 50 Meter in die Tiefe, bis die Meeresoberfläche ihren Fall stoppte. Aus einer solchen Höhe ist das Wasser so hart wie Beton.