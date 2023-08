Ab durch die Hecke: Flucht vor der Polizei endet spektakulär

Mikołów (Polen) - Die Verfolgung eines flüchtigen Kriminellen am Dienstagnachmittag in Polen endete mit der Festnahme des 23-jährigen Mannes.

Der Fahrer blieb mit dem geklauten Kia Picanto in einem Garten stecken. © Screenshot Facebook/Policja Mikołów

Laut einer Information der Polizei Mikołów ging am Dienstag um 14.30 Uhr beim diensthabenden Beamten die Meldung ein, dass es in Knurów, Woiwodschaft Schlesien, einen Raubüberfall an einer Raststätte gegeben hatte.

Der Tatverdächtige flüchtete anschließend mit einem gestohlenen Auto in Richtung Mikołów.

Umgehend wurde der Vorfall, zusammen mit dem Kennzeichen des Wagens, an alle Streifen in der Umgebung weitergeleitet.

Der geklaute Kia Picanto wurde zunächst in Mikołów gesichtet.

Nach einer kurzen Verfolgungsjagd und aufgrund einer Straßenblockade durch die Polizei konnte der Mann nicht mehr entkommen.