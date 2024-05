03.05.2024 11:25 1.079 Explosion macht Haus Erdboden gleich! Für Mann kommt jede Hilfe der Retter zu spät

In New Jersey ist am Donnerstag ein Haus explodiert, ein Mann ist dabei ums Leben gekommen.

Von Marcus Scholz

New Jersey (USA) - Bei einer Explosion im US-Bundesstaat New Jersey wurde ein komplettes Haus dem Erdboden gleich gemacht. Nach der Explosion blieb von dem Gebäude nicht mehr viel übrig. © Screenshot/X/@naveencbs2ny Wie CBS News berichtete, ereignete sich das Unglück am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in South River. Rettungskräfte fanden zwei Menschen in den Trümmern - einen 62 Jahre alten Mann, für den jede Hilfe zu spät gekommen und eine weitere Person, die in ein Krankenhaus gebracht worden sei. Nachbarn berichteten von einer so starken Explosion, dass Fensterscheiben zu Bruch gingen, Garagentore eingedrückt wurden und ihr Inventar zu wackeln begann. Unglück Fünfjährige bei Hexenfeuer schwer verletzt: So kam es zum Unglück Videoaufnahmen zeigen, dass von dem Gebäude nur noch Schutt übrig blieb. Trümmer seien in alle Himmelsrichtungen geweht worden. Anwohner wurden nach heftiger Explosion evakuiert Der Bürgermeister von South River teilte mit, dass vorsichtshalber alle Gasleitungen in direktem Umkreis des Unglücksortes abgedreht und Anwohner evakuiert wurden. Rund um das Haus mussten mehrere Straßen gesperrt werden. Wie es zu der heftigen Explosion kommen konnte, ist bislang noch unklar.

Titelfoto: Screenshot/X/@naveencbs2ny