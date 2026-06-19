Amateurfußballer bricht sich bei Sprung in Pool auf Mallorca das Genick
Palma de Mallorca - Eine Geschichte wie aus einem Albtraum: Der Amateurfußballer Max Dettmann (19) vom schleswig-holsteinischen Verbandsligisten MTV Ahrensbök sprang auf der Abschlussfahrt seiner Mannschaft auf Mallorca in einen Pool - und brach sich dabei das Genick! Auf TikTok erzählt er von seinem Schicksal.
Das Unglück ereignete sich demnach am vergangenen Dienstag, als der 19-Jährige und seine Teamkollegen eigentlich nur Handtücher wegbringen wollten. Dabei kamen sie an ihrem Hotel-Pool vorbei, in dem Dettmann seit der Anreise am Sonntag noch nicht gewesen war.
Ohne viel darüber nachzudenken, sprang der junge Kicker ins Wasser, knallte in dem an dieser Stelle nur 60 Zentimeter tiefen Becken jedoch mit dem Kopf auf den Boden. Dabei zog er sich nicht nur eine stark blutende Platzwunde zu, sondern brach sich auch den ersten und siebten Halswirbel!
Sofort zogen ihn seine Begleiter aus dem Wasser, wenig später wurde er ins Krankenhaus eingeliefert. Dort erfuhr der Nachwuchsspieler jedoch zunächst nicht, wie es um ihn steht. Von "dunklen Stunden" spricht Dettmann auf seinem TikTok-Kanal, den er kurz nach dem Unglück eröffnete.
Er habe sich natürlich immer wieder die Frage gestellt, ob er je wieder werde laufen können, unterstreicht der 19-Jährige in einem der hunderttausendfach geklickten Videos. Kurz darauf erfuhr der Lübecker jedoch: Er hatte einen "richtigen Schutzengel" an seiner Seite.
Max Dettmann erzählt auf TikTok von seinem Genickbruch auf Mallorca
MTV Ahrensbök wünscht seinem Spieler eine schnelle Genesung
Amateurfußballer muss nach Genickbruch spezielles Gestell tragen
Viel fehlte nicht und der Amateurfußballer wäre für den Rest seines Lebens gelähmt gewesen. Nach derzeitigem Stand bleibt Dettmann dieses Schicksal jedoch erspart. "Wenn alles normal läuft, werde ich keine bleibenden Schäden davontragen", betont er auf TikTok mit einem leichten Lächeln.
Am Donnerstag wurde er bereits operiert, nun muss der Nachwuchskicker für drei bis vier Monate ein spezielles Gestell tragen, das seinen Kopf in Position halten soll. Voraussichtlich kommende Woche wird er vom ADAC zurück nach Deutschland transportiert.
Via TikTok will Dettmann über seine Reha auf dem Laufenden halten. Er habe schon immer seinen eigenen Kanal starten wollen. "Ich wusste aber nicht, womit. Dass es dieser Einstieg wird, hätte ich auch nicht gedacht", unkt der 19-Jährige.
Eine Sache ist dem Fußballer besonders wichtig. An seine Follower appelliert Dettmann: "Springt nirgendswo rein, wo ihr noch nicht drin wart!" - der Amateurkicker ist das beste Beispiel dafür.
Titelfoto: Fotomontage: Instagram/mtv_ahrensboek_1861, TikTok/max.de23