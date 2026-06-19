Amateurfußballer bricht sich bei Sprung in Pool auf Mallorca das Genick

Palma de Mallorca - Eine Geschichte wie aus einem Albtraum: Der Amateurfußballer Max Dettmann (19) vom schleswig-holsteinischen Verbandsligisten MTV Ahrensbök sprang auf der Abschlussfahrt seiner Mannschaft auf Mallorca in einen Pool - und brach sich dabei das Genick! Auf TikTok erzählt er von seinem Schicksal.

Amateurfußballer Max Dettmann (19) vom schleswig-holsteinischen Verbandsligisten MTV Ahrensbök hat sich auf Mallorca das Genick gebrochen. © Instagram/mtv_ahrensboek_1861

Das Unglück ereignete sich demnach am vergangenen Dienstag, als der 19-Jährige und seine Teamkollegen eigentlich nur Handtücher wegbringen wollten. Dabei kamen sie an ihrem Hotel-Pool vorbei, in dem Dettmann seit der Anreise am Sonntag noch nicht gewesen war.

Ohne viel darüber nachzudenken, sprang der junge Kicker ins Wasser, knallte in dem an dieser Stelle nur 60 Zentimeter tiefen Becken jedoch mit dem Kopf auf den Boden. Dabei zog er sich nicht nur eine stark blutende Platzwunde zu, sondern brach sich auch den ersten und siebten Halswirbel!

Sofort zogen ihn seine Begleiter aus dem Wasser, wenig später wurde er ins Krankenhaus eingeliefert. Dort erfuhr der Nachwuchsspieler jedoch zunächst nicht, wie es um ihn steht. Von "dunklen Stunden" spricht Dettmann auf seinem TikTok-Kanal, den er kurz nach dem Unglück eröffnete.

Er habe sich natürlich immer wieder die Frage gestellt, ob er je wieder werde laufen können, unterstreicht der 19-Jährige in einem der hunderttausendfach geklickten Videos. Kurz darauf erfuhr der Lübecker jedoch: Er hatte einen "richtigen Schutzengel" an seiner Seite.