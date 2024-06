Azubi verletzt sich bei Arbeitsunfall schwer: Kripo ermittelt gegen Chef

Mit einem Rettungshubschrauber wurde die schwer verletzte Jugendliche in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Laut Angaben der Polizei führte die Jugendliche am Dienstagmorgen Befestigungsarbeiten an einer Baustelle Am Gewerbepark in Kemnath in der Oberpfalz durch.

Dabei stürzte sie mehrere Meter tief von einer Leiter. Bei dem Unglück verletzte sie sich schwer.

Arbeitskollegen leisteten umgehend Erste Hilfe, bis die junge Frau mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde.

Weil die Arbeiten aus Arbeitsschutzgründen nicht auf einer Leiter hätten durchgeführt werden dürfen, ermittelt die Polizei nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 46-jährigen Firmeninhaber aus dem Landkreis Tirschenreuth.