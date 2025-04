Verstorbener wird im Sarg zu Grabe getragen: Dann passiert das Unfassbare

Philadelphia (USA) - Eine Beerdigung im US-Bundesstaat Pennsylvania endete in einem Unglück, was mehrere Verletzte forderte: Der Sarg samt den Sargträgern war ins Grab gestürzt!

Bei einer Beerdigung in den USA stürzten die Sargträger samt Sarg ins offene Grab. © Bildmontage/Screenshot/X/@CollinRugg

Am 21. März hatten sich Freunde und die Familie von Benjamin Aviles, der zuvor an den Folgen eines Herzleidens gestorben war, auf dem Greenmount Cemetery in Philadelphia zusammengefunden, um dem Toten die letzte Ehre zu erweisen.

Nachdem Friedhofsmitarbeiter und Angehörige den Sarg vom Leichenwagen zum Grab getragen hatten, brach plötzlich die hölzerne Umrandung der Ruhestätte ein und riss die Träger samt Sarg in die Tiefe.

Der dramatische Sturz wurde aus Zufall von einer Person aus der Trauergemeinde auf Video festgehalten und verbreitete sich daraufhin schnell in den sozialen Medien.

Gleich mehrere Menschen erlitten bei dem Vorfall Verletzungen an Beinen, Rücken und Händen. Am schwersten wurde der Sohn des Toten verletzt, da der Sarg beim Sturz auf ihm landete, wodurch der Mann für kurze Zeit ohnmächtig war.

"Der Sarg lag auf ihm, und er war sofort bewusstlos, mit dem Gesicht im Schlamm", erinnert sich Benjamin Aviles' Stieftochter gegenüber ABC6. Sie hatte der Plattform aus Holz schon von Anfang an misstraut.