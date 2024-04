Bei Dorffest: Tourist von Kirchenglocke erschlagen

Pinell de Brai (Spanien) - Unglück im Kirchturm: Ein Spanier wurde von einer läutenden Kirchenglocke am Kopf getroffen. Der Mann starb.

Ein Mann wurde von einer Glocke erschlagen. (Symbolbild) © 123RF/bloodua

Große Bestürzung in Pinell de Brai (Katalonien). In dem beschaulichen Dorf hat sich am Samstagmorgen bei einer großen Feierlichkeit eine schlimme Tragödie zugetragen, berichtet "El Pais".

Ein Mann starb, als gegen 7.30 Uhr die Kirchenglocke von San Lorenç plötzlich zu läuten anfing und den 30-Jährigen am Kopf traf.

Die eintreffenden Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen. Anschließend mussten die Retter den leblosen Körper des Mannes die Treppe heruntertragen, berichtet "El Periodico".

Eigentlich hätte das Glockenläuten den Beginn der Santa-Magdalena-Feierlichkeit verkünden sollen. Gemäß Brauch trafen sich die Menschen vor der Kirche, der Verunglückte und einige andere stiegen dann auf den Kirchturm und ließen die Glocke läuten.

Dann passierte das Unglück.