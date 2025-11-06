Brand in Seniorenheim: Mindestens elf Bewohner tot

Tuzla (Bosnien-Herzegowina) - Bei einem Brand im städtischen Alten- und Pflegeheim der nordbosnischen Stadt Tuzla sind mindestens elf Bewohner ums Leben gekommen. Das berichtete das bosnische Nachrichtenportal " klix.ba " unter Berufung auf den Bürgermeister der Stadt, Zijad Lugavic. 35 weitere Menschen werden im Krankenhaus versorgt, bei drei von ihnen sei der Zustand kritisch, hieß es diesen Angaben zufolge.

Die Opfer waren besonders schwer erkrankte Patienten. © Uncredited/AP/dpa

Der Brand war in der Nacht zum Mittwoch aus bisher ungeklärter Ursache im siebten Stock des neunstöckigen Gebäudes ausgebrochen.

In der Etage waren den Berichten zufolge pflegebedürftige und bettlägerige Patienten mit schweren Demenz- und Krebserkrankungen untergebracht.

Unter den Verletzten befanden sich auch Feuerwehrleute, Polizisten und Rettungskräfte sowie Mitarbeiter des Heims.

Das Altenheim in Tuzla wurde in den 1980er-Jahren, zu Zeiten des sozialistischen Jugoslawien, errichtet. Das hochragende Gebäude im damaligen architektonischen Stil prägt das Stadtbild von Tuzla, einem ehemaligen Industriezentrum im Norden von Bosnien-Herzegowina.