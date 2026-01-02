Von 180-Kilo-Kugel erfasst: Disney-Mitarbeiter wird zum Helden - und erleidet schwere Verletzung

Orlando (Florida) - Ein Cast-Mitglied ist bei einer Stuntshow in Disneys Hollywood Studios verletzt worden, nachdem er beherzt eingreifen und Schlimmeres verhindern wollte. Wie das Magazin PEOPLE berichtete, kam es während der Aufführung von "Indiana Jones Epic Stunt Spectacular" zu einem tragischen Zwischenfall.

Blitzschnell rannte Robert zu der 180 Kilogramm schweren Kugel und versuchte sie zu stoppen. © Collage: Screenshots/TikTok/@dumb_blonde11

Am Mittwoch tauchte auf TikTok ein erschreckendes Video auf, das den unglücklichen Unfall des Mitarbeiters namens Robert festhielt. Während der Vorstellung löste sich ein rund 180 Kilogramm schwerer Kunst-Felsblock, welcher Teil einer bekannten Stuntszene ist, aus seiner vorgesehenen Bahn und rollte in Richtung Zuschauerraum.

Die Videoaufnahmen zeigen, wie der Mitarbeiter blitzschnell reagierte, sich just dem heranrollenden Riesen-Objekt entgegenstellte und versuchte es zu stoppen - ohne Erfolg.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde Robert nach hinten geschleudert und landete mit dem Hinterkopf auf dem harten Boden.

Im Publikum herrschte zunächst große Verunsicherung. Eine Besucherin, die den Vorfall miterlebte, berichtete PEOPLE, der Darsteller habe sich schützend vor die Zuschauer gestellt.

"Er hat uns davor bewahrt, getroffen zu werden", sagte sie. Kurz darauf eilten weitere Cast-Mitglieder herbei, um dem verletzten Mann zu helfen.