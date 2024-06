Brand in Batterie-Fabrik: Rund 20 Menschen in Flammen-Hölle eingeschlossen und gestorben

Hwaseong - Bei einem Brand in einer Fabrik für Lithiumbatterien in Südkorea sind einem Medienbericht zufolge etwa 20 Menschen ums Leben gekommen.

Der Brand kostete viele Menschenleben. © AFP/Yonhap

Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, fanden Feuerwehrleute in der Fabrik in Hwaseong südlich von Seoul am Montag rund 20 Leichen. Das Feuer sei mittlerweile gelöscht, zitierte Yonhap den an den Löscharbeiten beteiligten Feuerwehrmann Kim Jin Young.

Zuvor hatte der Feuerwehrmann von einem Toten und 21 Vermissten gesprochen.

Bilder von Yonhap zeigten lodernde Flammen in dem Gebäude und riesige Rauchwolken, die über der Fabrik in den Himmel aufstiegen. Außerhalb des Gebäudes standen dutzende Löschfahrzeuge.

Das Unternehmen hatte geschätzt 35.000 Batteriezellen im zweiten Stockwerk der Fabrik und weitere in anderen Bereichen gelagert.

Arbeiter berichteten von einer Explosion in einer Batteriezelle im zweiten Stock, auf die weitere Explosionen folgten. Lithiumbatterien brennen schnell und sind mit herkömmlichen Löschmethoden schwer zu kontrollieren.