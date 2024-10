Im Sofa eingeklemmt - Zweifach-Mama stirbt auf tragische Weise

Helen Davey starb bei einem schlimmen Unglück in den eigenen vier Wänden. © Facebook/Helen Davey

Für Helen Davey aus Seaham (England) kam jede Hilfe zu spät.

Wie die Zeitung "Daily Mail" nun berichtet, starb die Kosmetikerin im Juni bei einem schlimmen Unfall in den eigenen vier Wänden. Helen erstickte, nachdem sie sich zwischen der Matratze und dem Lattenrost ihres Schlafsofas einklemmt hatte.

Die Ermittlungen zur Todesursache haben ergeben: Ein Gaskolben des Ottomanen war defekt, hob plötzlich die Matratze an. Die 39-Jährige rutschte in den Zwischenraum und konnte sich nicht mehr befreien.

Sie wurde wenige Stunden später von ihrer 19-jährigen Tochter Elizabeth aufgefunden. Trotz sofort gewähltem Notruf kam jede Hilfe zu spät - als die Retter eintrafen, war Helen schon tot.

Der zuständige Gerichtsmediziner, Jeremy Chipperfield, sah sich gezwungen eine eindringliche Warnung vor Glaskolben-Sofas auszusprechen. Wenn keine Maßnahmen ergriffen werden, sind weitere Unglücke zu befürchten, schrieb Chipperfield in einem Brief an die Regierung.

"Meiner Meinung nach besteht das Risiko, dass es in Zukunft zu Todesfällen kommen könnte, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden. Unter diesen Umständen ist es meine gesetzliche Pflicht, Ihnen Bericht zu erstatten", monierte der Gerichtsmediziner mit Blick auf die Gefahr, die durch solche Todes-Sofa ausgeht.