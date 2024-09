Nach Brückeneinsturz in Dresden: Das waren weltweit die letzten fatalen Brückenunglücke

Erfahre mehr über dramatische Brückenunglücke weltweit: Wo und wann stürzten bisher Brücken ein? Wer kam dabei zu Schaden? | Jetzt lesen!

Von Nele Fischer

Von Unglücken wie Brückeneinstürzen liest man zum Glück nicht oft. Dennoch kommen sie weltweit immer wieder vor.

Brückeneinsturz: Italien war 2018 Ort eines Unglücks, bei dem 43 Menschen starben. © dpa/Gregorio Borgia Am frühen Morgen des 11. September 2024 kam es zu einem Einsturz der Carolabrücke in Dresden. Glücklicherweise ging das Unglück glimpflich aus. Während der Einsturz zwar für Sachschäden sowie Beeinträchtigungen der Infrastruktur und Fernwärme sorgte, forderte er weder Tote noch Verletzte. Der Brückeneinsturz in Dresden ist jedoch kein Einzelfall. Immer wieder kommt es zum Kollaps eines Bauwerks, auf das wir uns täglich verlassen und das als sicher gilt. Aber wie kommt es zu solchen Brückenunglücken? Welches sind die schwerwiegendsten Brückeneinstürze der letzten Jahre?

Die größten Brückeneinstürze der letzten Jahre

Jährlich kommt es weltweit zu einigen Brückeneinstürzen. Die schwerwiegendsten Brückenunglücke der letzten Jahre werden hier zusammengefasst.

2024: Autobahnbrücke in Zhashui, China

Am 19. Juli 2024 verursachten starke Regenfälle in Zhashui in der Provinz Shaanxi (China) eine Sturzflut, die eine Autobahnbrücke zum Einsturz brachte. Mehrere Autos stürzten in die Fluten, wodurch mindestens 15 Menschen starben. Viele weitere wurden vermisst.

2023: Francis Scott Key Bridge, Baltimore

Brückeneinsturz in den USA: In Baltimore wurde die Francis Scott Key Bridge zerstört. © dpa/Julia Nikhinson Am 26. März 2023 stürzte die insgesamt 2,5 Kilometer lange Francis Scott Key Bridge in Baltimore (Maryland) in den USA weitgehend ein, nachdem das Containerschiff "Dali" gegen einen Brückenpfeiler prallte. Sechs Bauarbeiter, die auf der vierspurigen Autobahnbrücke arbeiteten, kamen dabei ums Leben.

2021: U-Bahn-Brücke in Mexiko-Stadt

In Mexiko-Stadt kollabierte am 3. Mai 2021 eine 12 Meter hohe U-Bahn-Brücke, die gerade von einer U-Bahn passiert wurde. Mangelhafte Materialien und ihre fehlerhafte Konstruktion sollen die Stabilität beeinträchtigt haben. 26 Menschen kamen dabei ums Leben. 79 weitere wurden verletzt.

2019: Nanfang'ao-Brücke in Yilan, Taiwan

Komplett zerstört wurde die Nanfang'ao-Brücke in Yilan, Taiwan. Am 1. Oktober 2019 stürzte die 140 Meter lange Bogenbrücke ein, als sie von einem Tanklaster überquert wurde, der in die Tiefe stürzte und Feuer fing. Die einstürzende Brücke begrub dabei Fischerboote im Wasser unter sich. Man berichtete von sechs Toten und 12 Verletzten. Grund für den einstürzenden Brückenpfeiler waren mutmaßlich der am vorherigen Tag auftretende Taifun sowie das darauffolgende Erdbeben.

In Taiwan sorgte ein instabiler Brückenpfeiler für einen Brückeneinsturz. © dpa/National Fire Agency Taiwan

2018: Polcevera-Viadukt in Genua, Italien

Am 14. August 2018 stürzten in Genua, Italien, ein Pylon sowie ein 250 Meter langer Abschnitt der Morandi-Brücke (auch Polcevera-Viadukt), einer Autobahnbrücke der Autostrada A10 ein. Dabei stürzten 30 PKW sowie drei LKW in die Tiefe, was 43 Menschen das Leben kostete und mindestens 15 weitere verletzte. Grund für das Unglück waren Mängel an den Tragseilen durch mangelnde Wartung.

Einer der letzten tragischen Brückeneinstürze war in Italien. © dpa/Antonio Calanni

2018: Fußgängerbrücke in Sweetwater, Florida

Am 15. März 2018 ist eine neu errichtete Fußgängerbrücke in Sweetwater, Florida, vor der geplanten Eröffnung im folgenden Jahr eingestürzt. Sie führte über eine siebenspurige Straße zum Campus der Florida International University. Beim Einsturz begrub die 950 Tonnen schwere Brücke acht darunter fahrende Autos, tötete neun Menschen und verletzte neun weitere.

Nahe Miami wurden Autos durch einen Brückeneinsturz begraben. © dpa/Wilfredo Lee

2007: I-35W-Mississippi River Bridge in Minneapolis, USA

Aufgrund eines Konstruktionsfehlers sowie unzulänglicher Überwachung des Bauwerks ist am 1. August 2007 die Interstate-35W Mississippi River Bridge in Minneapolis kollabiert. Über 50 Autos stürzten dabei in den darunterliegenden Fluss oder auf das Ufer - einige fingen Feuer. Das Unglück forderte 13 Tote und 145 Verletzte.

2001: Hintze-Ribeiro-Brücke in Portugal

Am 4. März sorgte ein Hochwasser in Portugal dafür, dass ein Pfeiler der Hintze-Ribeiro-Brücke weggespült wurde. Die 115 Jahre alte Fachwerkbrücke, die die vom Douro getrennten Ort Penafiel und Castelo de Paiva verband, stürzte dadurch komplett ein. Das Unglück kostete 59 Menschen das Leben. Viele von ihnen galten lange als in den Fluten vermisst.

Übrigens: Der wohl berühmteste Brückeneinsturz der Geschichte forderte keine Todesopfer. Am 7. November 1940 schaukelte die Tacoma Narrows Bridge in Washington aufgrund des Windes so stark, dass sie kollabierte. Berühmt ist sie wegen ihres spektakulären Einsturzes aufgrund aerodynamischer Instabilität. Zudem wurde der Einsturz ausführlich durch Fotos und Filmaufnahmen und dokumentiert und führte zu grundlegenden Änderungen im Brückenbau.

Ursachen und Konsequenzen von Brückeneinstürzen

Für ein solches Brückenunglück können verschiedene Ursachen verantwortlich sein. Nicht selten sind es Stürme, Hochwasser oder Erdbeben, die die Bauwerke destabilisieren und zum Einstürzen bringen. Häufig unterliegen die Brücken jedoch bereits Mängeln wie Schäden oder Konstruktionsfehlern. Wird eine alternde Brücke nicht regelmäßig kontrolliert und gewartet, verschleißt das Material und wird anfällig. Auch Überlastungen können für einen Kollaps der Brücke sorgen. Gelegentlich sind auch Kollisionen mit Fahrzeugen für einen Einsturz verantwortlich.

Auch Überschwemmungen können einen Brückeneinsturz verursachen. © 123rf/bilanol

Die weiterhin vorkommenden Brückeneinstürze verdeutlichen die Bedeutung von Maßnahmen der Kontrolle und Instandhaltung, insbesondere von alten Bauwerken. Die Überwachung ist jedoch häufig teuer, umständlich und ineffektiv. Um jedoch Menschenleben zu bewahren, dürfen diese Sicherheitsmaßnahmen nicht vernachlässigt werden. Daher werden vermehrt neue und intelligente Überwachungssysteme entwickelt und implementiert, die die Sicherheit von Bauwerken wie Brücken gewährleisten sollen. Mithilfe von beispielsweise Sensoren oder drahtlosen Systemen zur Echtzeitüberwachung aus der Ferne soll rechtzeitig vor Schäden gewarnt werden. Zusätzlich wird für geplante und zukünftige Projekte weiterhin zu Möglichkeiten der Verbesserung des Tragverhaltens, der Standsicherheit und der Dauerhaftigkeit geforscht.

Welche Brücke ist zuletzt eingestürzt? Der letzte Brückeneinsturz ereignete sich in der Nacht auf den 11. September 2024 in Dresden. Die Carolabrücke in der Innenstadt kollabierte teilweise und stürzte dabei in die Elbe. Verletzt wurde dabei niemand. Was sind die häufigsten Ursachen für Brückeneinstürze? Verantwortlich für einen Einsturz sind häufig Naturkatastrophen wie Hochwasser, aber auch Kollisionen mit Schiffen und anderen Fahrzeugen. Ebenfalls sind Konstruktionsfehler oder mangelnde Wartung und folglich materieller Verschleiß sowie eine Überlastung häufige Ursachen. Wie viele Brücken sind in den letzten 10 Jahren eingestürzt? In den letzten zehn Jahren sind mindestens 37 Brücken weltweit eingestürzt. Was wird getan, um Brückeneinstürze zu verhindern? Zur Sicherheit werden Brücken in der Regel systematisch überwacht und regelmäßig geprüft. Wie viele Menschen sterben jährlich bei Brückeneinstürzen? Bei den sechs bisherigen Brückeneinstürzen in 2024 sind über 50 Menschen ums Leben gekommen.