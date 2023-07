07.07.2023 14:35 Defekt führt zu Seilbahn-Drama: 27 Menschen stecken in Gondeln fest

In Ecuadors Hauptstadt Quito haben 27 Menschen stundenlang in den Gondeln der bei Touristen beliebten Seilbahn am Vulkan Pichincha festgesessen.

Quito - In Ecuadors Hauptstadt Quito haben 27 Menschen stundenlang in den Gondeln der bei Touristen beliebten Seilbahn am Vulkan Pichincha festgesessen. Ein technischer Defekt an der Seilbahn sorgte dafür, dass Menschen in den Gondeln ausharren mussten. Die Anlage funktionierte erst Stunden später wieder. © Fotomontage: Twitter/MunicipioQuito//Twitter/MunicipioQuito Diese sei am gestrigen Donnerstagnachmittag (Ortszeit) plötzlich zum Stillstand gekommen, teilte Bürgermeister Pabel Muñoz López mit. Ursache war laut örtlicher Feuerwehr ein technischer Fehler. Die 2,5 Kilometer lange Seilbahn führt an der Ostseite des Vulkans auf 3950 Meter Höhe - von der unmittelbar am Stadtrand gelegenen Talstation aus. Während die Gondeln am Donnerstag stillstanden, befanden sich 47 Menschen oben auf dem Berg, wie der Bürgermeister berichtete. In der Nacht sanken die Temperaturen laut Wetterbericht in der Stadt Quito auf elf Grad. Unglück 16 Tote nach Gasleck: Auch Kinder unter den Opfern der Vergiftung Über sechs Stunden nach dem Stillstand hatte die Stadtverwaltung mitgeteilt, es seien elf Menschen aus den Gondeln gerettet worden. Nach mehr als zehn Stunden - um kurz vor 3 Uhr in der früh - hieß es dann, dass die Seilbahn nach mechanischen Tests wieder ihren Betrieb aufgenommen habe. So seien die restlichen Menschen wieder zurück zur Talstation gebracht worden. Rettungskräfte versorgten die eingeschlossenen Passagiere mit Rettungsdecken: In der Nacht wurde es kalt! © Twitter/MunicipioQuito Bereits im März dieses Jahres war der ecuadorianischen Zeitung "La Hora" zufolge etwas Ähnliches passiert, als hundert Menschen aufgrund eines mechanischen Defekts in der Seilbahn eingeschlossen waren.

