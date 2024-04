Deutsche Studentin in Italien von Müllwagen getötet: Rührende Geste geplant

Frankfurt am Main/Neapel (Italien) - Lisa H. (†27) wollte sich von den hinter ihr liegenden Strapazen des Studentenlebens in Süditalien erholen und die Seele baumeln lassen. Stattdessen fand sie den Tod, nachdem sie mit einem Müllfahrzeug kollidiert war.

Gegen 2.15 Uhr in der Nacht kollidierte Lisa H. (†27) mit dem Müllwagen. © Comune di Napoli

Die Meldung sorgte am vergangenen Montag für große Trauer. Bereits in der vorangegangenen Nacht war die junge Deutsche mit einem geliehenen E-Bike durch die Straßen Neapels unterwegs. Gegen 2.15 Uhr kam es dann in Höhe des Instituto Casanova auf der Piazza Cavour zum tragischen Unglück.

Hinter der 27-Jährigen fuhr zu diesem Zeitpunkt ein Müllwagen, der bereits zu früher Stunde im Einsatz war. Ersten Schilderungen zufolge, die auch vom lokalen Portal "Corriere Napoli" bestätigt wurden, könnte Lisa H. plötzlich und unvorhersehbar die Fahrtrichtung geändert haben, worauf der Müllwagenfahrer nicht mehr reagieren konnte - es kam zum Zusammenstoß.

Mit schwersten Verletzungen kam sie schließlich in die Klinik Ospedale del Mare, wo die Ärzte ganze acht Stunden um das Überleben der Studentin aus Frankfurt am Main kämpften - vergebens. Der massive Blutverlust sorgte schließlich dafür, dass die Deutsche gegen 10.35 Uhr für tot erklärt wurde.

Dabei hätte die Zeit der jungen Frau in der süditalienischen Metropole so schön werden sollen. Die Austauschstudentin des Frankfurter Goehte-Instituts machte gerade ihren Master in Wirtschaftswissenschaften und stand noch am Anfang ihres Berufslebens.