Deutsche Touristin schwer verletzt! Seniorin lehnt sich gegen Geländer und stürzt in See

Brissago (Schweiz) - Eine Deutsche (74) ist bei einem Unfall am Lago Maggiore (auch Langensee oder Lago Verbano genannt; Anm. d. Red. ) in der Schweizer Gemeinde Brissago schwer verletzt worden!

Schwerer Unfall am Lago Maggiore, der sich über die Schweiz und Italien erstreckt. (Archivfoto) © Verena Wolff/dpa-tmn/dpa

Darüber informierte der "Polizeiticker Schweiz" unter Berufung auf die Kantonspolizei Tessin. Auch die Tageszeitung "Blick" berichtete.

Demnach stürzte die Seniorin aus noch ungeklärter Ursache am gestrigen Sonntagnachmittag, gegen 16 Uhr aus drei Metern in den See.

Zuvor war sie zu Fuß auf der Seepromenade unterwegs und lehnte sich nach ersten Angaben gegen ein Geländer, das sich öffnete.

Ein Passant zog die Frau anschließend aus dem Wasser.