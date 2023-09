Deutscher (†22) fällt im Urlaub von Klippe und stirbt: Freundin muss alles mit ansehen

Dann stürzte er in die Tiefe und landete im Sand.

Das schreckliche Unglück ereignete sich laut Kompas.com am Dienstag am Strand von Pura Luhur Srijong im Südwesten der indonesischen Insel.

Die Freundin des Mannes habe nach dem Sturz panisch einen Taxifahrer, der sie zum Ausflugsziel gefahren hatte, gerufen.

Mit Unterstützung eines Anwohners alarmierten sie die Polizei. Die konnte allerdings nur noch den Tod des 22-Jährigen feststellen.

Das Opfer habe aus den Ohren blutend und mit einer Wunde am Kopf bewusstlos am Boden gelegen, so die Beamten. Jede Rettung kam zu spät.