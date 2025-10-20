Drama bei der Entbindung: Influencerin stirbt bei Geburt ihres Babys

Stacey war nicht nur eine liebevolle Ehefrau und Mutter, sondern auch eine leidenschaftliche Bloggerin. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/naturalspoonfuls

Vor zwei Monaten feierten Stacey und Nathan Hatfield noch ihren ersten Hochzeitstag und erwarteten voller Vorfreude die Geburt ihres ersten Kindes. Doch was ein wunderschöner neuer Lebensabschnitt hätte werden sollen, verwandelte sich in einen Albtraum.

Auf der für den alleinerziehenden Vater eingerichteten GoFundMe-Seite, die zur Unterstützung in dieser schweren Zeit ins Leben gerufen wurde, werden die tragischen Umstände geschildert.

Demnach kam es am 29. September, dem Tag der Geburt ihres Sohnes Axel, kurz nach der Entbindung zu unerwarteten und schweren Komplikationen. Stacey musste umgehend ins Krankenhaus eingeliefert werden. Trotz aller medizinischen Bemühungen verstarb sie jedoch an den Folgen der Geburt.

"Sie hat die Schwangerschaft geliebt und unserem Sohn in den letzten neun Monaten jeden Tag ihre Liebe gezeigt. Sie hat Axel bei seiner Geburt im Arm gehalten, ihn gestillt, gesehen, dass er ein Junge war, und ihn geliebt. Sie hat ihn so sehr geliebt - und liebt ihn immer noch", schrieb Nathan auf ihrem Instagram-Profil, wo er die traurige Nachricht über den Verlust seiner Frau mit der Community teilte.