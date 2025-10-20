Drama bei der Entbindung: Influencerin stirbt bei Geburt ihres Babys
Melbourne (Australien) - Eine beliebte australische Food-Influencerin starb bei der Geburt ihres Kindes zu Hause.
Vor zwei Monaten feierten Stacey und Nathan Hatfield noch ihren ersten Hochzeitstag und erwarteten voller Vorfreude die Geburt ihres ersten Kindes. Doch was ein wunderschöner neuer Lebensabschnitt hätte werden sollen, verwandelte sich in einen Albtraum.
Auf der für den alleinerziehenden Vater eingerichteten GoFundMe-Seite, die zur Unterstützung in dieser schweren Zeit ins Leben gerufen wurde, werden die tragischen Umstände geschildert.
Demnach kam es am 29. September, dem Tag der Geburt ihres Sohnes Axel, kurz nach der Entbindung zu unerwarteten und schweren Komplikationen. Stacey musste umgehend ins Krankenhaus eingeliefert werden. Trotz aller medizinischen Bemühungen verstarb sie jedoch an den Folgen der Geburt.
"Sie hat die Schwangerschaft geliebt und unserem Sohn in den letzten neun Monaten jeden Tag ihre Liebe gezeigt. Sie hat Axel bei seiner Geburt im Arm gehalten, ihn gestillt, gesehen, dass er ein Junge war, und ihn geliebt. Sie hat ihn so sehr geliebt - und liebt ihn immer noch", schrieb Nathan auf ihrem Instagram-Profil, wo er die traurige Nachricht über den Verlust seiner Frau mit der Community teilte.
Nathan steht als alleinerziehender Vater vor enormen Herausforderungen
Stacey war nicht nur eine liebevolle Ehefrau und Mutter, sondern auch eine leidenschaftliche Bloggerin. Aufgrund ihrer eigenen gesundheitlichen Herausforderungen - insbesondere Verdauungs- und Hautprobleme - hatte sie einen Blog gestartet, in dem sie gesunde Rezepte und Tipps teilte. Ihre authentische Art und ihre kreativen Ideen fanden schnell eine treue Fangemeinde in den sozialen Medien.
Nun steht Nathan als alleinerziehender Vater vor einer enormen Herausforderung: Er muss sein neugeborenes Baby versorgen, nachts füttern, Windeln wechseln und sich an das Leben mit Axel gewöhnen. Gleichzeitig muss er den schweren Verlust von Stacey verarbeiten, wird in absehbarer Zeit nicht zu seiner Arbeit zurückkehren können und ist auf Unterstützung angewiesen.
Die GoFundMe-Seite soll Nathan und seinem Sohn helfen, diese schwierige Zeit finanziell zu überbrücken.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/naturalspoonfuls, GoFundMe/Help for Nathan & Axel Warnecke