Dramatische Szenen: Riesiger Getreidesilo stürzt plötzlich ein
Martinton (Illinois/USA) - Dramatische Szenen im Mittleren Westen der USA. Ein enormer Getreidesilo stürzte plötzlich ein.
Am Mittwoch wurde die Feuerwehr zu einem Getreidesilo gerufen. An der landwirtschaftlichen Anlage bei Martinton (Illinois) wurden Risse im Beton festgestellt. Dann brach die Hölle aus.
Mehrere Videos zeigen das Unglück im Detail: Erst bildete sich eine Beule, dann platzen die Sojabohnen raus. Innerhalb von Sekunden stürzt der große Siloturm ein, reißt eine Stromleitung um. Die Rettungskräfte mussten rennen, ums sich in Sicherheit zu bringen. Eine gewaltige Wolke verschlingt derweil alles.
Verletzt wurde bei diesem Vorfall glücklicherweise niemand. Doch der Schaden ist enorm.
Rund 30.000 Scheffel Sojabohnen (rund 814 Tonnen) waren zum Zeitpunkt des Unglücks im Silo gelagert, berichtet der Sender "News Channel 20".
Die Feuerwehr wurde demnach am Vormittag alarmiert. Als die gelagerte Ernte umgelagert werden sollte, brachten Vibrationen die einsturzgefährdete gegen 12.45 Uhr (Ortszeit) ins Wanken. Zehn Minuten später stürzte der Silo ein.
Weil der Silo auch noch die Stromleitung umgerissen hatte, waren hunderte Haushalte zeitweise ohne Strom. Die Aufräumarbeiten dauern an und werden wohl noch einige Tage in Anspruch nehmen.
