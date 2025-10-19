Dramatische Szenen: Riesiger Getreidesilo stürzt plötzlich ein

Martinton (Illinois/USA) - Dramatische Szenen im Mittleren Westen der USA . Ein enormer Getreidesilo stürzte plötzlich ein.

Plötzlich stürzte alles ein. © Montage: X, via Wasteka Fire Department

Am Mittwoch wurde die Feuerwehr zu einem Getreidesilo gerufen. An der landwirtschaftlichen Anlage bei Martinton (Illinois) wurden Risse im Beton festgestellt. Dann brach die Hölle aus.

Mehrere Videos zeigen das Unglück im Detail: Erst bildete sich eine Beule, dann platzen die Sojabohnen raus. Innerhalb von Sekunden stürzt der große Siloturm ein, reißt eine Stromleitung um. Die Rettungskräfte mussten rennen, ums sich in Sicherheit zu bringen. Eine gewaltige Wolke verschlingt derweil alles.

Verletzt wurde bei diesem Vorfall glücklicherweise niemand. Doch der Schaden ist enorm.