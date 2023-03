Drama bei Heimwerkerarbeiten: Carport-Dach begräbt 64-Jährigen unter sich

Burgau - Ein 64-Jähriger ist bei Heimwerkerarbeiten in Bayern lebensgefährlich verletzt worden.

Ein Hubschrauber flog den lebensgefährlich verletzten Mann in ein Augsburger Krankenhaus. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wollte der Mann am Freitag gegen 10.45 Uhr das Dach seines Carports in Burgau (Landkreis Günzburg) höher bauen, um ein Wohnmobil darunter stellen zu können.

Dabei stürzte aus ungeklärter Ursache das Dach ein und begrub den 64-Jährigen unter sich. Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Mann befreien.

Anschließend wurde er mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Augsburg geflogen.